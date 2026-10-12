Đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân Việt - Trung

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, 12/10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị, đầm ấm, chân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm hữu nghị sâu sắc, sự thủy chung son sắt và những đóng góp bền bỉ của các hội, cùng các thế hệ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tình cảm, các hội đã góp phần kết nối các thế hệ, các địa phương, các tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước. Có thể nói, công việc của các hội chính là kết nối những trái tim, xây dựng những cây cầu hữu nghị bằng sự chân thành giữa nhân dân hai bên. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh sâu xa của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Các tổ chức hữu nghị tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc và khách quan về truyền thống quan hệ hai Đảng, hai nước; hiểu được những tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dành cho nhau, từ đó biết trân trọng những giá trị của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

"Đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn; các địa phương biên giới giao lưu thường xuyên hơn; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng thuận lợi hơn. Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 mở ra không gian rất lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Các tổ chức hữu nghị hai bên sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối các di sản, các địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Nhấn mạnh việc cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong các tổ chức hữu nghị, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội của hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp những thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng, nhân sĩ tri thức Trung Quốc sẽ tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, những người kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và những người mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam; xây dựng thêm nhiều cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, qua đó tập hợp sự đồng thuận rộng rãi, góp phần đưa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, sáng 12/10, tại Thủ đô Bắc Kinh

"Phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố lý tưởng và niềm tin chung giữa nhân dân hai nước; tiếp tục phát huy vai trò và những lợi thế đặc thù của công tác đối ngoại nhân dân; tích cực thúc đẩy chương trình đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia các hành trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử cách mạng, các hoạt động về nguồn, qua đó giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, tình hữu nghị và những giá trị chung được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp", Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh nói.

Các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị của Việt Nam, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc - Việt Nam; phát triển và mở rộng các nền tảng giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam lên tầm cao mới. Đồng thời, tiếp tục đóng góp các ý kiến, đề xuất, sáng kiến thiết thực phục vụ sự phát triển quan hệ hai nước, phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa nhân dân hai bên.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh cho biết, sẽ tiếp tục khơi dậy sức sống, tính chủ động và tiềm năng hợp tác của các địa phương, nhất là các địa phương biên giới; duy trì và tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, trong đó có Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung Quốc - Việt Nam, tạo thêm cơ hội để nhân dân hai nước tăng cường tiếp xúc, hiểu biết, hợp tác cùng có lợi.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã nghe những chia sẻ xúc động của bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, người đã trực tiếp tham gia cứu chữa thương binh, bệnh binh Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.