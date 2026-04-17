Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Thứ Sáu, 17:23, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (17/4), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho biết, khóa XVI, Ủy ban có 70 thành viên, trong đó có 23 đại biểu hoạt động chuyên trách. Với khối lượng công việc lớn chiếm khoảng hơn 35% khối lượng công việc chung của Quốc hội, trong đó có nhiều công việc khó, đột xuất.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi hong lam viec voi Uy ban kinh te va tai chinh hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Ủy ban được giao 178 nhiệm vụ, trong đó năm 2026 là 45 nhiệm vụ, tập trung vào hoàn thiện thể chế pháp luật. Kỳ họp thứ nhất đang diễn ra, Ủy ban có 8 nhiệm vụ lập pháp, 4 nhiệm vụ giám sát, và quyết định 6 vấn đề quan trọng quốc gia. Kỳ họp thứ hai (dự kiến tháng 10) dự kiến có 9 nhiệm vụ lập pháp, 13 nhiệm vụ giám sát, 6 vấn đề thuộc quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ khác và những vấn đề phát sinh.

Sau kỳ họp thứ nhất, Ủy ban sẽ tổ chức 5 đoàn khảo sát, giám sát tại 17 địa phương gắn với các nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, việc triển khai nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, các vấn đề liên quan đến chính quyền 2 cấp, các công trình trọng điểm quốc gia…

Để góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Kinh tế và Tài chính kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức thi hành nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xác định trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không bảo đảm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh mà Quốc hội đã thông qua; tuân thủ quy định về gửi hồ sơ cho Quốc hội đúng thời hạn để có đủ thời gian cho việc thẩm tra; áp dụng các thành tựu tiến bộ của công nghệ mới vào quy trình lập pháp; tăng cường chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục cải tiến các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai công việc của 4 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính phụ trách.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi hong lam viec voi Uy ban kinh te va tai chinh hinh anh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Với hoạt động giám sát kinh tế vĩ mô, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ lập pháp, Ủy ban được giao rất nhiều công việc, có những dự án luật rất lớn cần nghiên cứu trước, có sự chủ động, nhất là đối với các dự án luật được xem xét và thông qua tại một kỳ họp.

Đối với giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bài phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh "giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động". Đây là yêu cầu cao và Ủy ban cần có nhiều phương thức để thực hiện hiệu quả, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung giám sát.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng cũng cho rằng phải lựa chọn những gì quan trọng, có thể nguy hại đến sự ổn định vĩ mô, đó chính là nhiệm vụ giám sát.

"Đối với những vấn đề về ngân sách hoặc các cân đối vĩ mô lớn, trong báo cáo về kinh tế - xã hội đã nêu tổng đầu tư là 40% GDP, nhưng nếu không được hai con số thì như thế nào và dự phòng phải như thế nào để tránh các dự án khởi công mà đến lúc không lo được nguồn vốn. Nên cần phải có những lựa chọn trọng tâm, trọng điểm giám sát", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng nói.

Thu Huyền/VOV1
Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

VOV.VN - Chiều nay 6/4, Quốc hội khóa XVI dành toàn bộ thời gian cho công tác nhân sự. Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh làm việc với Ủy ban QP, AN&ĐN

VOV.VN - Chiều 16/1, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại về tình hình kết quả hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ khóa 15 và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ khóa 16.

