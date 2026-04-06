Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

Quốc hội quyết nghị số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Cụ thể, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI là ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh. 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội gồm ông Nguyễn Hồng Diên (Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội), ông Nguyễn Doãn Anh (Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và bà Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Quốc hội cũng đã tiến hành bầu 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thông qua nghị quyết với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.40% tổng số ĐBQH).

11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XV, ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Lê Thị Nga – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hoàng Duy Trinh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc; ông Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của nhiệm kỳ mới. Ngoài 7 vị trí tái đắc cử thì có ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và bà Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.