中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

Thứ Hai, 19:08, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay 6/4, Quốc hội khóa XVI dành toàn bộ thời gian cho công tác nhân sự. Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội quyết nghị số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Cụ thể, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI là ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh. 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội gồm ông Nguyễn Hồng Diên (Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội), ông Nguyễn Doãn Anh (Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và bà Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

quoc hoi bau 6 pho chu tich quoc hoi va kien toan hang loat chuc danh hinh anh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Quốc hội cũng đã tiến hành bầu 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thông qua nghị quyết với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.40% tổng số ĐBQH).

11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XV, ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Lê Tấn Tới  - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Nguyễn Đắc Vinh  - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Lê Thị Nga – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hoàng Duy Trinh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc; ông Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của nhiệm kỳ mới. Ngoài 7 vị trí tái đắc cử thì có ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và bà Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Ông Lê Quang Mạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ nhiệm ủy ban
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

VOV.VN - Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội