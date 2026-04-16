Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh làm việc với Ủy ban QP, AN&ĐN

Báo cáo về tình hình kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ khóa 15 và nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhiệm kỳ khóa 16 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, với khối lượng công việc của toàn khoá rất lớn, trong điều kiện nhân lực và thời gian có hạn nhưng với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phân công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Điểm nhấn là trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra và trình Quốc hội thông qua 26 dự án luật, 1 Pháp lệnh, 5 Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban cũng thẩm tra 1 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2 Nghị định của Chính phủ, 1 điều ước quốc tế trình Quốc hội, 2 điều ước quốc tế trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ trì đề xuất, ký kết 19 Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội, Nghị viện các nước; phối hợp thẩm tra 148 dự án luật, pháp lệnh, 70 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có một số luật có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước như Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại Lê Tấn Tới.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, Ủy ban đã tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai 2 chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” và “Việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”; tham mưu phục vụ 12 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã tham mưu, phối hợp tổ chức phục vụ 16 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội tại 29 nước, 14 đoàn cấp Phó Chủ tịch Quốc hội tại 26 nước; phối hợp tổ chức khoảng 40 đoàn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; triển khai đón tiếp khoảng 130 đoàn đến thăm và làm việc với Quốc hội Việt Nam; tham mưu phục vụ khoảng 80 Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế…

Kết quả hoạt động của UBQPANĐN đã góp phần quan trọng cùng với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tốt phương châm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 2 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, tập thể Vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại và nhiều cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Sau khi sáp nhập, vai trò, vị trí của Ủy ban được nâng lên với yêu cầu về nhiệm vụ cũng cao hơn. Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho rằng đây là yếu tố quan trọng để Ủy ban hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban cần chủ động phân công nghiên cứu sớm, để khi Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp (hằng năm) thì phối hợp để thẩm tra và chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án luật; quá trình xây dựng luật, cần quán triệt sâu sắc yêu cầu của Đảng về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật. Về nhiệm vụ giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16: “Giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động.

Về công tác đối ngoại, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu hiệu quả việc thực hiện các hoạt động đối ngoại đa phương và song phương, liên nghị viện.