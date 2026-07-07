Phó Thủ tướng: Đà Nẵng có điều kiện triển khai cơ chế thử nghiệm, mô hình mới

Sáng nay (7/7), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng Dự và phát biểu khai mạc.Tham dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Cần hình thành những không gian phát triển mới

Đánh giá cao sáng kiến của thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng 2026

Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới chỉ có thể đạt được nếu tối ưu hóa các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời cần chuyển đổi mô hình để tạo ra các động lực mới về công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tài chính hiện đại, thị trường vốn, nhân lực chất lượng cao và năng lực thực thi chính sách.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định, cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới; cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới; qua đó vừa tạo động lực phát triển cho địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách cấp quốc gia.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện đảm nhiệm vai trò vừa nêu. Thành phố có vị trí chiến lược ở miền Trung, khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng, đặc biệt với các định hướng mới về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, chuyển đổi mới sáng tạo... là những yếu tố quan trọng đưa Đà Nẵng đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá.

Thành phố không chỉ cần tầm nhìn tốt mà cần có năng lực thực thi tốt; không chỉ cần dự án lớn mà cần cơ chế vận hành hiệu quả; không chỉ cần thu hút vốn lớn mà cần thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ( thứ 2 bên trái sang) tham quan các gian hàng trưng bày tại mạc Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng mong muốn các hoạt động trong tuần lễ này, đặc biệt là Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao sẽ có nhiều khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất, các gợi ý về sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng nhân lực và mô hình tổ chức có thể triển khai trong thực tiễn.

“Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững. Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ trở thành một diễn đàn có uy tín, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các ý tưởng mới, nguồn lực mới là động lực tăng trưởng mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành "thành phố toàn cầu"

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những chủ trương lớn, Nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và mô hình tăng trưởng ở từng địa phương.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành "thành phố toàn cầu" không phải bằng quy mô dân số hay diện tích, mà bằng chất lượng quản trị, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối với các dòng chảy tri thức, công nghệ và tài chính của thế giới. Lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng sẽ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, những mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

"Thành phố Đà Nẵng xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác cũng chính là thành công của thành phố. Thành ủy và chính quyền thành phố sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia và các đối tác quốc tế yên tâm hợp tác, đầu tư lâu dài tại Đà Nẵng; đồng thời tập trung cụ thể hóa những kết quả của Hội nghị thành các chương trình hành động, dự án và chính sách có tính khả thi, mang lại hiệu quả thực chất”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Đại biểu dự Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026

Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 7-12/7, với nhiều hoạt động, trong đó có Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao, Diễn đàn Tài chính Việt Nam, Hội thảo đẩy mạnh gắn kết 3 nhà (Nhà nước - Đại học -Doanh nghiệp) và Hội thảo về bán dẫn và công nghệ. Đây là những vấn đề có tính thời sự, rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.

Các hội nghị lần này không chỉ bàn về sự phát triển của Đà Nẵng mà còn đặt ra một câu hỏi rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới đó là, Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển như thế nào để bứt phá, tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

Ông Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại Tuần lễ Kinh tế – Tài chính – Công nghệ Đà Nẵng năm 2026

Tuần lễ này cũng là dịp để kết nối, đối thoại, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp lãnh đạo Trung ương, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, tài chính số, tài chính quốc tế, trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn. Đây còn là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, đầu tư của thành phố Đà Nẵng.

Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao 6 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế về các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy thị trường tài chính theo các chuẩn mực quốc tế, chuỗi cung ứng, phát triển các dịch vụ tài chính hỗ trợ, nâng cao năng lực thể chế; Kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý tài sản số và hợp tác xúc tiến đầu tư; Hợp tác liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng; Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực blockchain, tài sản số và công nghệ tài chính...