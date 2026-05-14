Quân khu 2 sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu; lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu. Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quân sự địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã nhanh chóng đi vào ổn định, đạt kết quả toàn diện. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, tác động sâu sắc đến tổ chức bộ máy của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và BTL Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời điều chỉnh tổ chức, biên chế. Đáng chú ý, Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh giải thể 98 Ban CHQS cấp huyện; thành lập 25 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (CHPTKV) và tổ chức lại 529 Ban CHQS cấp xã theo mô hình lực lượng thường trực.

Việc tiếp nhận Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình từ Quân khu 3 và sáp nhập các Bộ CHQS tỉnh (Lào Cai - Yên Bái, Hà Giang - Tuyên Quang, Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình) được thực hiện đúng lộ trình, bảo đảm ổn định tình hình địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những điểm sáng được hội nghị ghi nhận là công tác Đảng, công tác chính trị. Khi giải thể cấp huyện, một bộ phận cán bộ không tránh khỏi tâm tư do thay đổi vị trí công tác, điều động về tỉnh hoặc bố trí chức vụ thấp hơn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt đối thoại dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí cán bộ theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc", đến nay 100% cán bộ chấp hành nghiêm quyết định.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính uỷ Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân khu dự hội nghị

Trong năm qua, Quân khu đã điều động, bổ nhiệm hơn 1.800 cán bộ khi thành lập Ban CHPTKV và sắp xếp hơn 2.000 cán bộ Ban CHQS cấp xã. Công tác huấn luyện, diễn tập điểm tại các đơn vị như Ban CHPTKV3 (Sơn La), Ban Chỉ huy BĐBP (Lai Châu) đã giúp đánh giá đúng năng lực hiệp đồng trong cơ chế mới.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những "nút thắt" cần tháo gỡ như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị cơ sở giai đoạn đầu còn lúng túng; Năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ Ban CHQS xã chưa đồng đều; Cơ sở vật chất, nơi ăn ở, làm việc của một số Ban CHQS xã còn thiếu đồng bộ; Vướng mắc trong cơ chế lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh với Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định: Việc sắp xếp tổ chức quân sự theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, có tính chiến lược, giúp tinh gọn bộ máy và nâng cao trách nhiệm trực tiếp của cấp tỉnh, cấp xã. Đồng chí Tư lệnh cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị trong năm đầu triển khai, đặc biệt là thành tích trong tuyển quân năm 2026 và diễn tập điểm tại Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Tư lệnh cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập về biên chế cán bộ cấp xã và điều kiện cơ sở vật chất hậu cần tại một số địa bàn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh biên chế phù hợp với mô hình mới; trọng tâm là phương án chuyển đổi Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành các Trung đoàn bộ binh khung thường trực; Phải đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình sáp nhập, giải thể, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến sát với thực tiễn tổ chức mới. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh cần tích cực tham mưu cho địa phương quan tâm đầu tư trụ sở, nơi ăn nghỉ và trang thiết bị cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng và các ban, ngành để tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.