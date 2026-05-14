Địa phương chủ động để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả

Thứ Năm, 05:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai với kỳ vọng giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Để mô hình vận hành hiệu quả, các địa phương đang tích cực tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình giám sát giúp lãnh đạo tỉnh nhanh chóng nắm bắt hoạt động của các cơ quan

Phát biểu tại tọa đàm “Cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp”, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân chưa có hoặc chưa đăng ký, cấp tài khoản định danh VNeID hoặc không biết, không sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng VNeID, không đăng ký số điện thoại chính chủ dẫn đến không thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Vì thế, cán bộ tại bộ phận một cửa các cấp phải làm thay, làm hộ cho công dân. Thêm nữa không ít người dân chưa có tài khoản ngân hàng nên gặp khó khăn trong các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh đó là những khó khăn trong việc kết nối các hệ thống của các bộ, ngành Trung ương. Hệ thống định danh và xác thực điện tử (của Bộ Công an) đôi khi còn tình trạng lỗi. Vẫn còn tình trạng truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để tra cứu dữ liệu bị chậm hoặc lỗi kết nối dẫn đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ chưa thể kiểm tra dữ liệu, đối chiếu thông tin khiến người dân phải chờ đợi trong quá trình thực hiện TTHC.

Mặc dù một số hệ thống thông tin (HTTT), CSDL của các bộ, ngành Trung ương đã được kết nối với các HTTT của tỉnh để chia sẻ dữ liệu nhưng còn chưa nhiều, thiếu tính đồng bộ dữ liệu, gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, gây áp lực công việc đối với cán bộ tại bộ phận một cửa các cấp.

Với chính quyền địa phương hai cấp, khi đến cơ quan công quyền, người dân được tiếp đón tốt hơn. Ảnh Đinh Trung

Các bộ, ngành còn chậm ban hành, hướng dẫn, xây dựng quy trình xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC đối với một số dịch vụ công. Các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về TTHC còn rườm rà, nhiều ràng buộc và các điều kiện, yêu cầu; dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương, địa phương chưa được số hóa nhiều nên việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử còn khó khăn.

Xác định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là điểm đột phá chiến lược trong đổi mới việc tổ chức thực hiện TTHC, UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Giải pháp đầu tiên là hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ. UBND tỉnh ban hành đa dạng các văn bản chỉ đạo, quán triệt làm khung thể chế để triển khai cung cấp và đẩy mạnh thực hiện DVCTT trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các HTTT, CSDL chuyên ngành của bộ, ngành Trung ương và xây dựng kho dữ liệu điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh là quan trọng, UBND tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc nâng cấp, cập nhật hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

“Tỉnh triển khai mô hình giám sát dịch vụ hành chính công. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cho phép lãnh đạo tỉnh theo dõi tổng số hồ sơ, biết được số hồ sơ đang xử lý, hồ sơ hoàn thành đúng hạn và hồ sơ quá hạn. Mô hình này giúp chủ tịch UBND và các lãnh đạo tỉnh nhanh chóng nắm bắt hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc tiếp nhận và xử lý TTHC, từ đó đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời, phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN. Tỉnh triển khai trên diện rộng công tác tuyên truyền về chủ trương, cách thức thực hiện, sử dụng DVCTT; miễn lệ phí thực hiện TTHC đối với cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến nhằm tạo sức hút, từng bước thay đổi thói quen của người dân, DN”, ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn ngay

Ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp qua đánh giá sơ bộ cho thấy mức độ hài lòng của người dân và DN đã cao hơn.

Tuy nhiên để phục vụ tốt hơn, Cổng DVCQG cần được vận hành đồng bộ hơn. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành cần sớm được công khai đầy đủ. Một số thủ tục đáng lẽ phải được đưa lên cổng dịch vụ công nhưng hiện nay vẫn chưa cập nhật thì cần sớm đưa lên. Có như vậy thì trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh mới giảm tải được nhiệm vụ và thực hiện đúng chức năng; đồng thời cấp xã cũng không bị quá tải như hiện nay.

Với việc triển khai mô hình mới, chúng ta phải rà soát, chỉnh lý lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu trước khi số hóa; đồng thời phải đầu tư hạ tầng, đường truyền, thiết bị… Những việc này đều cần thời gian. Một khó khăn nữa là nguồn nhân lực cần có thời gian để đáp ứng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên ngành như: tài chính, đất đai, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ… Với những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Hải Phòng có thể có lợi thế hơn về nguồn nhân lực chuyên ngành. Nhưng đối với nhiều địa phương khác thì nhân lực chuyên ngành vẫn còn thiếu.

“Hiện nay chúng tôi khắc phục bằng cách phối hợp với các cơ sở đào tạo tăng cường bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ. Ví dụ như cán bộ khoa học công nghệ được đào tạo cả về quản lý nhà nước, kỹ năng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển địa phương”, ông Hồ Xuân Trường cho biết

Để tránh ách tắc trong công việc, ông Hồ Xuân Trường cho biết, giai đoạn đầu chúng tôi trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn ngay, chứ không chỉ chỉ đạo trên văn bản. Thời gian tới tỉnh xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi bằng dữ liệu. Hiện nay mới chỉ là bước đầu, nhưng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương thì tới đây phải quyết liệt triển khai nội dung này.

Ông Hồ Xuân Trường, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Khánh Hoà trao đổi ý kiến tại tọa đàm.

Liên quan đến vấn đề khối lượng công việc nhiều nhưng đội ngũ cán bộ còn thiếu, ông Hồ Xuân Trường cho rằng, cần thực hiện theo hướng Trung ương giao biên chế trên cơ sở để địa phương chủ động sử dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, chứ không cào bằng.

Tuy nhiên, song song với đó địa phương cũng phải rà soát để giảm nhân lực ở những khâu có thể thay thế bằng chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Hiện nay, nhiều đơn vị phản ánh khối lượng công việc rất lớn, nhưng cũng có những thủ tục nếu đơn giản hóa, cắt giảm quy trình và áp dụng chuyển đổi số thì sẽ giảm được đáng kể nhu cầu nhân lực. Đây là vấn đề cần được đánh giá hài hòa chứ không phải chỉ vì khối lượng công việc tăng mà tăng ngay biên chế.

“Từ thực tế triển khai, chúng tôi cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là rất đúng và rất cần thiết. Mục tiêu lớn nhất vẫn là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Nếu thực hiện tốt, mô hình này sẽ góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đất nước”, ông Hồ Xuân Trường nêu ý kiến.

Nguyễn Vân/VOV.VN
Tin liên quan

“Chính phủ linh hoạt” - chìa khóa để thích ứng bối cảnh biến động

VOV.VN - Việc định hình một phương thức quản trị linh hoạt sẽ là xung lực cải cách thể chế mạnh mẽ, tạo ra cú hích cần thiết để thích ứng với bối cảnh biến động nhanh, nhằm huy động nguồn lực, tạo động lực đổi mới, sáng tạo cho toàn hệ thống, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương

VOV.VN - Chiều 7/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Jica Việt Nam về việc đề xuất Jica hỗ trợ, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo địa phương của Việt Nam.

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã

VOV.VN - Chiều ngày 8/5/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã Suối Hai, TP. Hà Nội. Đây là lớp thí điểm đầu tiên, sau đó sẽ được rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Phát hiện sớm vướng mắc để khắc phục kịp thời

VOV.VN - "Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng mà còn là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và bền vững. Một hệ thống tốt không phải là hệ thống không bao giờ có vướng mắc, mà là hệ thống phát hiện sớm các vướng mắc, khắc phục kịp thời và không để người dân phải gánh chi phí của sự thiếu đồng bộ”.

Một năm vận hành chính quyền 2 cấp, Đà Nẵng lo bài toán nhân lực, liên kết đô thị

VOV.VN - Hơn 200 cán bộ được tăng cường về cơ sở, gần 570.000 hồ sơ được giải quyết trực tuyến, hàng loạt đầu mối được tinh gọn… là những kết quả nổi bật sau 1 năm TP Đà Nẵng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

