Phó Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc hơn 21.200 tỷ đồng Hà Nội - Thái Nguyên

Mở rộng không gian phát triển cho Thái Nguyên

Ngày 30/6, tại nút giao Yên Bình (phường Vạn Xuân), UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng theo quy hoạch quốc gia, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho Thái Nguyên và các địa phương trong vùng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 99,03 km, gồm đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài 59,93 km và đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài 39,10 km. Tuyến đường bắt đầu tại Km8+772,76 kết nối với đường Vành đai 3 Hà Nội và kết thúc tại Km107+802,17, kết nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình. Tuyến đi qua địa bàn Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên.

Theo thiết kế, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, trong khi đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư 4 làn xe, cùng hệ thống cầu, hầm, nút giao, đường gom, hầm chui dân sinh, thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 21.228,9 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thi công từ năm 2026 đến năm 2029, thời gian vận hành, khai thác dự kiến khoảng 20,7 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin) - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nguyên Minh - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Indel là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đại diện liên danh cam kết huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu đưa công trình về đích sớm hơn tiến độ đã cam kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 không chỉ là một dự án giao thông mà còn là công trình chiến lược kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội, kết nối các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện hành lang giao thông Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng, thúc đẩy liên kết các trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược của đất nước, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư đi trước một bước nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công

Theo Phó Thủ tướng, trong mạng lưới cao tốc quốc gia, tuyến CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực vận tải, giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics, du lịch và dịch vụ, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, UBND tỉnh Thái Nguyên và các địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đồng bộ các đoạn tuyến còn lại trên hành lang CT.07 nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới - Bắc Kạn - Cao Bằng theo quy hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Trần tại tổ dân phố Hảo Sơn 2, phường Vạn Xuân

Trước lễ khởi công, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) ở phường Vạn Xuân, tưởng nhớ công lao của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế. Cùng ngày, đoàn đã thăm, tặng quà người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).