Phó Thủ tướng gặp Ngoại trưởng Nhật, Ngoại trưởng Iran bên lề AMM 51

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chiều nay tiếp tục có các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bên lề Hội nghị AMM 51 nhằm trao đổi các vấn đề hợp tác song phương và chia sẻ quan điểm chung trên các diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phối hợp tổ chức thành công các chuyến thăm của Lãnh đạo Việt Nam đến Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả của các chuyến thăm cấp cao. Phó Thủ tướng khẳng định, trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – Nhật Bản từ tháng 8/2018, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản, nỗ lực thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, tổn thất của người dân Nhật Bản tại các khu vực xảy ra thiên tai ở miền Tây Nhật Bản vừa qua.

Ông Kono nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản được tổ chức tháng 10/2018 sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác kết nối và giao lưu nhân dân ở khu vực.

Về các vấn đề khu vực, hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Iran, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả của các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, đồng thời mong Iran tạo điều kiện hơn nữa cho các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vietel, PVN đầu tư, kinh doanh tại Iran.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, ngân hàng… nhằm góp phần sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD như mục tiêu Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra./.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương bên lề Hội nghị ASEAN 51 VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Hàn Quốc và Malaysia bên lề Hội nghị ASEAN 51.