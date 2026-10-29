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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Thứ Năm, 18:53, 29/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/10), tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, đồng thời đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc).

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự buổi lễ. 

Khởi công ngày 19/8/2025, Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành sau hơn một năm triển khai. Công trình góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối Gia Lai với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

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Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự lễ khánh thành.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ tập trung phát triển các đường bay phù hợp nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư; thúc đẩy triển khai cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và các tuyến giao thông kết nối sân bay với cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các trung tâm du lịch.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành.

“Tỉnh xác định, Cảng Hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà còn là đầu mối thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logicstic, thu hút đầu tư và mở rộng thì trường tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh phấn đấu đưa Cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương nỗ lực của địa phương, các đơn vị và người dân trong quá trình triển khai dự án.

“Cảng hàng không Phù Cát, cùng với Cảng Hàng không Pleiku còn là nền tảng hạ tầng quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả hạ tầng, quỹ đất, giàu tiềm năng của Tây Nguyên và Gia Lai, trong thực hiện các mô hình tăng trưởng mới. Do vậy, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá sân bay, hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công trình tạo thêm động lực phát triển giao thương, thu hút đầu tư, du lịch, dịch vụ, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

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Chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh ngay sau lễ khánh thành.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, bảo đảm cảng hàng không vận hành an toàn, đồng bộ, đúng quy định. Gia Lai cần cụ thể hóa quy hoạch, khai thác lợi thế kết nối cao nguyên với biển, hình thành các hành lang kinh tế và không gian phát triển mới.

Đồng thời, chủ động hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để duy trì, mở rộng các chuyến bay, phát triển sản phẩm du lịch liên kết biển, rừng và cao nguyên.

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Đường cất, hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trước ngày bay hiệu chuẩn

VOV.VN - Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn, trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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Đường cất, hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trước ngày bay hiệu chuẩn

Đường cất, hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trước ngày bay hiệu chuẩn

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