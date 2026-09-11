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Gia Lai khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát từ ngày 29/10

Thứ Sáu, 15:09, 11/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hạng mục, thủ tục để đường cất hạ cánh số 2, tại Cảng hàng không Phù Cát đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu vực bay Cảng hàng không Phù Cát.

Ban Quản lý dự án phải xây dựng tiến độ thi công chi tiết từng ngày, tập trung hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, bảo đảm đủ điều kiện nghiệm thu từng hạng mục công trình.

Các thủ tục, hồ sơ liên quan phải được hoàn thiện song song, nhằm bảo đảm đường cất hạ cánh số 2 đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29/10.

gia lai khai thac duong bang so 2 san bay phu cat tu ngay 29 10 hinh anh 1
Đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát đang hoàn thành những hạng mục cuối, đảm bảo đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10

Để đảm bảo khai thác đúng hạn, Ban Quản lý dự án khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng để thực hiện nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình. Giám đốc Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu không bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng công việc còn lại của dự án không nhiều. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành những phần việc cuối cùng, đáp ứng yêu cầu đưa đường băng số 2 vào khai thác theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không Phù Cát có thể khai thác các loại tàu bay Code C như Airbus A320, A321 và tương đương. Trong trường hợp có nhu cầu, sân bay có thể tiếp nhận tàu bay Code E.

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Đường cất, hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trước ngày bay hiệu chuẩn

VOV.VN - Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn, trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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