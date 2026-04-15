Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công tâm

Nhấn mạnh vai trò của công tác thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần phòng ngừa, kiến tạo và thúc đẩy phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công tâm, đúng pháp luật.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong quý I/2026, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.055 cuộc thanh tra tại 1.489 đơn vị. Công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được tăng cường, với gần 3.000 kết luận, quyết định xử lý được theo dõi, kiểm tra; khoảng 400 kết luận đã hoàn thành 100% nội dung phải thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có nhiều chuyển biến. Trong quý I, có hơn 93.000 lượt người đến cơ quan nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các cơ quan hành chính đã tiếp nhận hơn 135.000 đơn, xử lý hơn 129.000 đơn, trong đó trên 82% đủ điều kiện xử lý. Các cấp, ngành đã giải quyết hơn 5.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 61%.

Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực rà soát, xử lý. Trong đó, 226 vụ việc trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn một số ít đang tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý. Đồng thời, 210 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cũng đang được phối hợp phân loại, xử lý theo thẩm quyền.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Ngành thanh tra chú trọng kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết: “Trên cơ sở các nhiệm vụ sẽ cố gắng để làm sao chỉ đạo giải quyết 19 nhiệm vụ. Trong đó có rất nhiều nhiệm vụ có liên quan đến việc chuyển đổi số, phục vụ cho việc cải cách hành chính, phục vụ cho việc tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Rồi là các nhiệm vụ khác của Thanh tra Chính phủ, ví dụ như xây dựng các nghị định, thông tư sẽ được cải cách trên cơ sở các quy định để làm sao giảm bớt thời gian, giảm thủ tục quy trình những việc thuộc kế hoạch thanh tra sao nhanh nhất, sớm nhất. Trên tinh thần là tới đây sẽ cải cách và sẽ đi vào cụ thể và đưa vào thông tư, nghị định, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên và đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho”.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác thanh tra với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, trong điều kiện ngành thanh tra đang thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai đầy đủ, hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2026, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng kết luận và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và nhân rộng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực này, đồng thời triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến.

Đối với nhiệm vụ xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị định, đề án, không để xảy ra chậm trễ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Riêng đối với việc ban hành các văn bản hướng dẫn luật thì phải đảm bảo về thời hạn trình, nhất quyết không để khoảng trống pháp luật”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương; bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn báo cáo Chính phủ.

Khẳng định sự tin tưởng đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ ngành thanh tra, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: “Bảo đảm hoạt động thanh tra khách quan, công tâm, đúng pháp luật, không để xảy ra sai phạm”.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Thứ nhất là tham mưu tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng. Thì đây là công việc thường xuyên cho nên chúng ta sẽ tiến hành theo đúng tiến độ của chiến lược đó. Nhóm thứ hai là xây dựng bộ chỉ số để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ, cơ quan ngang bộ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để áp dụng thống nhất trong cả nước. Thứ ba là xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực hiện trách nhiệm giải trình đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở”.