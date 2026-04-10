Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Liên kết tạo sức bật cho HTX cạnh tranh toàn cầu

Phát huy vai trò HTX trong chuỗi giá trị và hội nhập

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, bức thư của Bác Hồ không chỉ là lời hiệu triệu mà còn đặt nền móng cho một mô hình kinh tế giàu tính nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng tự cường dân tộc. Từ những tổ đổi công giản dị, khu vực kinh tế tập thể đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, kỷ niệm 80 năm không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là thời điểm khơi dậy tinh thần hành động, thúc đẩy hợp tác xã bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc vinh danh 100 hợp tác xã tiêu biểu với hai giải thưởng “Ngôi sao hợp tác xã” và “Mai An Tiêm” là minh chứng cho năng lực quản trị, tinh thần khởi nghiệp và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của khu vực này.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu khai mạc

Định hướng thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã HTX Việt Nam kêu gọi mỗi hợp tác xã tập trung vào ba quyết tâm lớn: chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường liên kết chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những thành tựu của khu vực kinh tế tập thể. Sau 80 năm phát triển, cả nước hiện có gần 34.900 hợp tác xã với khoảng 5,7 triệu thành viên, hoạt động đa dạng lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống chính sách, pháp luật về HTX ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là Luật HTX năm 2023 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho khu vực này phát triển. Đây cũng là nền tảng để hợp tác xã đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và hệ thống HTX tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ, hướng tới sản phẩm “sạch, xanh, có trách nhiệm” để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những thành tựu của khu vực kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc tăng cường liên kết giữa HTX, giữa HTX với doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế, qua đó hình thành chuỗi giá trị, tạo sức cạnh tranh ở tầm quốc tế. Cần tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hoàn thiện chính sách, hỗ trợ thực chất hơn cho khu vực kinh tế tập thể. Đồng thời, Liên minh HTX Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động, sát cơ sở, kịp thời đề xuất giải pháp và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

50 sản phẩm hợp tác xã được vinh danh giải Mai An Tiêm 2026

50 sản phẩm được lựa chọn thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và du lịch cộng đồng, phản ánh sự đa dạng và sức sáng tạo của khu vực kinh tế tập thể.

Ở nhóm thực phẩm - đồ uống, nhiều sản phẩm gắn với đặc sản vùng miền được vinh danh như bánh tráng Đại Lộc của HTX nông nghiệp Ái Nghĩa (Đà Nẵng), gạo Rạch Lọp của HTX nông nghiệp Rạch Lọp (Vĩnh Long), tôm khô nguyên vỏ của HTX Tân Phát Lợi (Cà Mau), nước mắm Phú Khương của Hợp tác xã thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương (Hà Tĩnh), cà phê Khe Sanh của HTX nông sản Khe Sanh (Quảng Trị).

Một số sản phẩm tiêu biểu khác có thể kể đến chè Tôm Nõn của HTX chè Hảo Đạt (Thái Nguyên), miến dong của HTX Tài Hoàn (Thái Nguyên), dầu dừa tinh khiết của Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An (Gia Lai), vải sớm Phúc Hòa của HTX sản xuất tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa (Bắc Ninh), dưa lưới của HTX sản xuất rau quả An Thịnh Phát (Hưng Yên) hay cà phê đặc biệt Sáu Nhung của HTX xã Sáu Nhung (Quảng Ngãi).

Ở lĩnh vực dược liệu, các sản phẩm như đông trùng hạ thảo AGRIMUSH của HTX Công nghệ cao ODA (Cần Thơ), trà cà gai leo của HTX Cà gai leo Tủa Chùa (Điện Biên), tinh dầu tràm Lộc Thủy của HTX Dầu Tràm Lộc Thủy (Huế) hay đông trùng hạ thảo Minh Đức của HTX dược thảo Minh Đức (Ninh Bình) được đánh giá cao về chất lượng và tiềm năng thị trường.

Nhóm thủ công mỹ nghệ ghi nhận các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa như áo dài truyền thống phối dèng của HTX thổ cẩm Azakooh (Huế), trầm nụ của HTX Hương trầm Hiền Linh (Hà Tĩnh), lụa đũi Nam Cao của HTX Nam Cao (Hưng Yên).

Trong khi đó, lĩnh vực du lịch cộng đồng có sự góp mặt của mô hình du lịch thảo dược của HTX Dao Phượng Huệ (Hà Nội), du lịch suối khoáng nóng của Hợp tác xã Cường Hải (Lào Cai) và du lịch rừng dừa nước của HTX Mỹ Khê (Quảng Ninh).

Giải thưởng “Mai An Tiêm” nhằm tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu, có giá trị gia tăng cao, mang đậm bản sắc địa phương và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Danh sách 50 hợp tác xã tiêu biểu đạt giải CoopStar Awards 2026

50 hợp tác xã được vinh danh thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 23 đơn vị.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được ghi nhận như Hợp tác xã Khiết Tâm (Cần Thơ), Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan (Hưng Yên), Hợp tác xã Phú Hưng (Quảng Trị), Hợp tác xã Đại Hiệp (Đà Nẵng), Hợp tác xã Thượng Giang (Gia Lai), Hợp tác xã Vĩnh Cường (Cà Mau), Hợp tác xã Lúa Vàng (Bắc Ninh), Hợp tác xã Tượng Lĩnh (Ninh Bình), Hợp tác xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai) hay Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong (Phú Thọ).

Lĩnh vực phi nông nghiệp ghi nhận 20 hợp tác xã tiêu biểu như HTX Thương mại dịch vụ Mỹ Tho (Đồng Tháp), HTX Vận tải Lạc Dương (Lâm Đồng), HTX Nguyên Vỹ (TP.HCM), Hợp tác xã Điện Liên Hà (Hà Nội), HTX Thanh Bình (Tuyên Quang), HTX Sông Lam (Nghệ An), HTX Bao La (Huế)… hoạt động trong các ngành vận tải, xây dựng, dịch vụ, môi trường và thủ công mỹ nghệ.

Đáng chú ý, khu vực tài chính vi mô có 7 quỹ tín dụng nhân dân được vinh danh, gồm Quỹ tín dụng nhân dân Liên Nghĩa (Lâm Đồng), Xuân Trúc (Hưng Yên), Đại Trạch (Quảng Trị), Phú Lộc (Cần Thơ), Việt Lâm (Tuyên Quang), Hương Sơn (Hà Nội) và Trực Đại (Ninh Bình).

Giải thưởng CoopStar Awards 2026 nhằm tôn vinh các mô hình HTX tiêu biểu có năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho thành viên.