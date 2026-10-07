Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Mỗi người dân phải là chủ thể học tập suốt đời

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hai Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, mô hình công dân học tập.... và Đại hội toàn quốc lần thứ 4 biểu dương các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025. Tham gia hội nghị có 378 đại biểu đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại hội nghị.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Qua 5 năm triển khai, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp Hội và hội viên, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Quyết định 387 và 677. 5 mô hình học tập gồm: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập đã được triển khai rộng khắp. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu; cả nước đã hình thành mạng lưới gần 10.300 trung tâm học tập cộng đồng, với hơn 24,5 triệu lượt người tham gia học tập trong năm học 2024-2025.

PGS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, Kết quả điều tra xã hội học được Trung ương Hội tổ chức vào tháng 6/2026 cho thấy, trên 95% ý kiến của cán bộ và nhân dân ở các địa phương trong cả nước đánh giá cao việc thực hiện các mô hình học tập có tác dụng tốt đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa, giáo dục ở địa phương, nhân dân hài lòng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với phong trào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao vai trò nòng cốt, tích cực của Hội Khuyến học Việt Nam trong thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Bởi xây dựng xã hội học tập, xét đến cùng, không phải là xây dựng thêm các danh hiệu hay phong trào; mà là xây dựng năng lực học tập, tự học, năng lực thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và các Bộ, ban, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu các hoạt động phải chuyển từ số lượng, danh hiệu, mô hình sang đánh giá chất lượng của sự chuyển biến về năng lực thích ứng thực tế của người dân.

“Đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số và năng lực thích ứng với công nghệ trong học tập suốt đời. Gắn học tập suốt đời với các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của đất nước. Tiếp tục xây dựng văn hóa học tập trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là những người nêu gương. Gia đình phải là tế bào đầu tiên của xã hội học tập. Cha mẹ, ông bà là những người nêu gương về tinh thần tự học. Mỗi người dân phải trở thành chủ thể của việc học tập suốt đời”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam, biểu dương các thành tựu đạt được của Hội trong thực hiện các Quyết định của Chính phủ về đẩy mạnh học tập suốt đời từ các mô hình học tập, cốt lõi là "Công dân học tập"

Dịp này Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2025, đồng thời tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và phát động thi đua xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030.