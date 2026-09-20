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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn

Chủ Nhật, 17:01, 20/09/2026
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VOV.VN - Tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn những vấn đề lớn, sát thực tiễn để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết cùng các địa phương và doanh nghiệp.

Ngày 20/9, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo một số bộ ngành, tỉnh thành và tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Đây là một hoạt động lớn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM- UEH (1976- 2026).

Hợp tác với khu vực công luôn là ưu tiên hàng đầu của Đại học Kinh tế TP.HCM. Chỉ tính giai đoạn 2020-2025, UEH đã mở rộng kết nối với 7 nhóm đối tác khu vực công; triển khai các hoạt động tư vấn và phản biện chính sách, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, đổi mới, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và hợp tác quốc tế.

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Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM (ảnh UEH)

Tại hội nghị, đại diện nhiều ban ngành của TP.HCM, Cà Mau đưa ra những vấn đề cần hợp tác với nhà trường để cùng giải quyết như: nguồn nhân lực quốc tế và năng lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, quản trị địa phương và thích ứng biến đổi khí hậu". Các doanh nghiệp cũng đặt vấn đề hợp tác để xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, cùng nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp công nghệ trong thực tế…

Theo PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH, nhà trường luôn lắng nghe những thay đổi của xã hội và liên tục điều chỉnh năng lực để đáp ứng những thay đổi ấy. Hiện UEH hướng đến vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị - vùng, đưa những bài toán của thành phố, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng vào đại học để trở thành đề bài cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời đưa tri thức của đại học trở lại thực tiễn để thử nghiệm, ứng dụng và tạo tác động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của Đại học Kinh tế TP.HCM trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế thuộc top 200 đại học hàng đầu Châu Á và tiệm cận top 500 hàng đầu thế giới.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục đại học là nòng cốt để phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các cơ sở giáo dục đại học phải trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo của quốc gia và các cộng đồng. Trong liên kết nhà trường - nhà nước - nhà doanh nghiệp, các trường cần có có chiến lược, có sự phân công cụ thể, có lộ trình thực thi và địa chỉ hướng đi rõ ràng. 

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đồng sáng tạo, đồng kiến tạo mà Đại học Kinh tế TP.HCM đã xác định trong chiến lược phát triển của giai đoạn năm 2026-2030, đó chính là cùng xác định vấn đề, cùng thiết kế giải pháp, cùng triển khai và cùng chịu trách nhiệm về kết quả.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và phát triển, những bài toán của những vấn đề cụ thể của TP.HCM, các địa phương và cả nước để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết.

Chính phủ cam kết hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, cơ chế tài chính và chia sẻ dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cần nâng tầm chất lượng toàn hệ thống giáo dục đại học

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ mục tiêu, lộ trình và nâng cao đồng bộ chất lượng toàn hệ thống, hướng tới tiệm cận trình độ thế giới.

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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