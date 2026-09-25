English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm Trạm Công dân số tại Hà Nội

Thứ Sáu, 22:19, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp trải nghiệm Trạm Công dân số, tìm hiểu cách thức vận hành và khả năng cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Ngày 25/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ công bố hành trình mới của Trường Đại học Victoria Hòa Bình; công bố Quyết định thành lập Trường Y - Dược Victoria và chào mừng năm học mới 2026–2027, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) và Tập đoàn Sovico đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

pho thu tuong le tien chau trai nghiem tram cong dan so tai ha noi hinh anh 1
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm Trạm Công dân số tại Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Hương)

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tập đoàn Sovico.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được Thiếu tướng Vũ Văn Tấn – Cục trưởng C06 và bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Tập đoàn Sovico ký kết dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng C06 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Victoria Hòa Bình đã thực hiện nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác. Nghi thức là dấu mốc tiếp nối thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời thể hiện quyết tâm của các bên trong việc đưa các nội dung hợp tác vào triển khai cụ thể, thực chất và hiệu quả.

pho thu tuong le tien chau trai nghiem tram cong dan so tai ha noi hinh anh 2
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chứng kiến lễ ký kết giữa C06, Bộ Công an và Tập đoàn Sovico. 

Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ chuyển đổi số và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; tập trung vào các nội dung như Trạm Công dân số, Bình dân học vụ số, đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Nhân dịp sự kiện, không gian học tập riêng của Trường Đại học Victoria Hòa Bình và hệ sinh thái Sovico trên Nền tảng Bình dân học vụ số tại địa chỉ galaxy.binhdanhocvuso.gov.vn cũng chính thức được công bố. Thông qua không gian này, Nhà trường và Tập đoàn Sovico có thể giới thiệu, tổ chức các khóa học, học liệu phù hợp với nhu cầu đào tạo; người học có thể truy cập, tìm hiểu và đăng ký tham gia các khóa học.

Việc đưa không gian học tập riêng vào hoạt động là bước khởi đầu nhằm đưa các chương trình, học liệu trên Nền tảng Bình dân học vụ số gắn với nhu cầu đào tạo thực tiễn của đơn vị, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng số tới người học và cộng đồng.

pho thu tuong le tien chau trai nghiem tram cong dan so tai ha noi hinh anh 3
Trạm Công dân số, nơi vận hành và cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp trải nghiệm Trạm Công dân số, tìm hiểu cách thức vận hành và khả năng cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Từ Trạm Công dân số đến Bình dân học vụ số, các nội dung hợp tác đang từng bước được cụ thể hóa theo hướng kết nối công nghệ – đào tạo – nguồn nhân lực – tiện ích số, đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Sự phối hợp giữa Cục C06 và Tập đoàn Sovico đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước trong nghiên cứu, phát triển và đưa các mô hình, giải pháp số vào thực tiễn, góp phần xây dựng xã hội số, nâng cao năng lực số của cộng đồng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn

VOV.VN - Tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn những vấn đề lớn, sát thực tiễn để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết cùng các địa phương và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đại học phải cùng giải bài toán thực tiễn

VOV.VN - Tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường lựa chọn những vấn đề lớn, sát thực tiễn để tập trung nghiên cứu, hợp tác giải quyết cùng các địa phương và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để chậm, nợ văn bản làm “tắc” pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Triển lãm sản phẩm công nghệ, ứng dụng AI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội