Ngày 25/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ công bố hành trình mới của Trường Đại học Victoria Hòa Bình; công bố Quyết định thành lập Trường Y - Dược Victoria và chào mừng năm học mới 2026–2027, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) và Tập đoàn Sovico đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm Trạm Công dân số tại Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Hương)

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tập đoàn Sovico.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được Thiếu tướng Vũ Văn Tấn – Cục trưởng C06 và bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Tập đoàn Sovico ký kết dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng C06 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Victoria Hòa Bình đã thực hiện nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác. Nghi thức là dấu mốc tiếp nối thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời thể hiện quyết tâm của các bên trong việc đưa các nội dung hợp tác vào triển khai cụ thể, thực chất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chứng kiến lễ ký kết giữa C06, Bộ Công an và Tập đoàn Sovico.

Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ chuyển đổi số và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; tập trung vào các nội dung như Trạm Công dân số, Bình dân học vụ số, đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Nhân dịp sự kiện, không gian học tập riêng của Trường Đại học Victoria Hòa Bình và hệ sinh thái Sovico trên Nền tảng Bình dân học vụ số tại địa chỉ galaxy.binhdanhocvuso.gov.vn cũng chính thức được công bố. Thông qua không gian này, Nhà trường và Tập đoàn Sovico có thể giới thiệu, tổ chức các khóa học, học liệu phù hợp với nhu cầu đào tạo; người học có thể truy cập, tìm hiểu và đăng ký tham gia các khóa học.

Việc đưa không gian học tập riêng vào hoạt động là bước khởi đầu nhằm đưa các chương trình, học liệu trên Nền tảng Bình dân học vụ số gắn với nhu cầu đào tạo thực tiễn của đơn vị, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng số tới người học và cộng đồng.

Trạm Công dân số, nơi vận hành và cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp trải nghiệm Trạm Công dân số, tìm hiểu cách thức vận hành và khả năng cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Từ Trạm Công dân số đến Bình dân học vụ số, các nội dung hợp tác đang từng bước được cụ thể hóa theo hướng kết nối công nghệ – đào tạo – nguồn nhân lực – tiện ích số, đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Sự phối hợp giữa Cục C06 và Tập đoàn Sovico đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước trong nghiên cứu, phát triển và đưa các mô hình, giải pháp số vào thực tiễn, góp phần xây dựng xã hội số, nâng cao năng lực số của cộng đồng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.