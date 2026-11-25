Theo quyết định, Ban Chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật gồm các thành viên: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng làm Phó Trưởng Ban. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh là thành viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, phù hợp với yêu cầu mới của cấp có thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc mang tính liên ngành, khơi thông “điểm nghẽn” về thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật giao có tính chất quan trọng, liên ngành.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể là xử lý dứt điểm kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2020 đến năm 2025; xử lý kết quả rà soát sau khi triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Cùng với đó là kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế phát sinh trong thực tiễn (nếu có), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật; xác định và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng tổ chức bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các Bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Đề xuất bãi bỏ ngay hơn 11.000 văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026 VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương lập Kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm "6 rõ"; đồng thời đề xuất bãi bỏ ngay hơn 11.000 văn bản không còn phù hợp trong năm 2026.