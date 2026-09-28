Phó Thủ tướng: Mỗi địa phương phải có một sản phẩm du lịch đặc trưng

8 tháng năm nay, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt khách, đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026; Tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 113 triệu lượt khách, đạt hơn 75% so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026; Tổng thu từ khách du lịch đạt 781 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2026, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế; hơn 44.000 cơ sở lưu trú du lịch, 538 điểm du lịch, 70 khu du lịch cấp tỉnh và 10 khu du lịch quốc gia…

Về chính sách thị thực du lịch, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết chính sách thị thực du lịch thông thoáng và thuận tiện, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Qua đó đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du lịch.

Trong thời gian tới, bộ sẽ nghiên cứu đề xuất tổng thể, cấp thị thực cho từng nhóm đối tượng, từng thị trường có tính chất đặc thù để tạo thuận lợi nhưng phải gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để diễn ra tình trạng người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027 phải giới thiệu được sản phẩm đặc trưng, đặc thù.

Tại phiên họp, các đại biểu nêu một số hạn chế trong phát triển du lịch như: hạ tầng du lịch và hạ tầng kết nối vẫn là điểm nghẽn lớn; Sản phẩm du lịch ở nhiều địa phương chưa có tính đột phá, còn mang tính mùa vụ, quy mô nhỏ; Nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ khách quốc tế còn thiếu và chưa đồng đều… Từ đó, đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các loại hình, sản phẩm mới; Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao; Đổi mới công tác xúc tiến quảng bá và phát triển thị trường khách quốc tế…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề xuất phải có hoạt động quảng bá có tính chất dài hơi, bền vững và trọng tâm, trọng điểm, thông điệp của từng năm; lựa chọn những địa bàn và những hình thức phù hợp.

"Hiện nay, chúng ta tổ chức rất nhiều, thế nhưng hiệu quả thì tôi cho rằng vẫn còn rất khiêm tốn. Một việc nữa là với những thị trường mới, ví dụ thị trường Trung Á hiện nay khai thác rất tốt, nhưng chưa có hoạt động quảng bá nào. Trong thời gian tới cũng phải tìm cách để có những hoạt động quảng bá ở những thị trường mới", theo bà Lê Thị Thu Hằng.

Phiên họp của Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, xây dựng và hoàn thiện căn bản hệ thống thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó định vị, lượng hóa toàn bộ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết; hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, trước ngày 15/12/2026.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số về du lịch; lấy APEC làm động lực để thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự đột phá cho xúc tiến, quảng bá và tổ chức các sản phẩm du lịch độc đáo, nổi trội, đặc sắc của Việt Nam.

Về phát triển sản phẩm đặc trưng, thị trường chất lượng cao và các cực tăng trưởng phát triển du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị: "Ngoài các sản phẩm chủ lực, khu vực trọng tâm trọng điểm, yêu cầu tất cả các địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu, nổi trội của địa phương mình. Năm 2027 phải giới thiệu được sản phẩm đặc trưng, đặc thù. Theo đó xây dựng một kế hoạch, giao mục tiêu, giao nhiệm vụ, dự kiến định hướng sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết 26 cho tất cả các bộ, ngành và địa phương; coi đây như một yêu cầu mang tính pháp lệnh hành chính để triển khai đồng bộ tất cả 34 tỉnh, thành phố".