Theo báo cáo của TP Hải Phòng, 9 tháng qua, GRDP thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước; quy mô kinh tế ước đạt 612 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 5,80% quy mô GDP cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 15,12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 40,1 tỷ USD, đạt 96,4% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 10 tháng năm 2026 đạt trên 181 nghìn tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán giao. Lũy kế đến ngày 15/11/2026, thành phố đã đạt tỷ lệ giải ngân 98% và phấn đấu hết tháng 11/2026 thành phố hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với UBND TP Hải Phòng

Từ nay đến cuối năm, TP Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

"Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, thành phố Hải Phòng tập trung đổi mới tư duy phát triển; quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành; phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Trung ương đã tin tưởng trao cho thành phố. Thành phố cũng đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục duy trì được đạt tăng trưởng tích cực, thực hiện đúng vai trò cực tăng trưởng của Hải Phòng đối với Vùng bằng sông Hồng cũng như khu vực phía Bắc", Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định.

Đại diện các Bộ, ngành Trưng ương trả lời các thắc mắc, kiến nghị của thành phố Hải Phòng.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng, TP Hải Phòng đề nghị Trung ương sớm hoàn thiện, ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hải Phòng, áp dụng thống nhất các cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị, gắn với Nghị quyết 226 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm điều chỉnh quy hoạch cảng biển, bổ sung các bến cảng tại Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn có thể đầu tư trước năm 2030; triển khai công trình chỉnh trị cửa sông Văn Úc và đê chắn sóng, chắn cát cảng Nam Đồ Sơn bằng nguồn ngân sách Trung ương, tạo động lực phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố.

Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong 10 tháng năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, các chỉ số tăng trưởng của thành phố không chỉ đạt mức cao mà còn thể hiện tính bền vững, chắc chắn; đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những điểm sáng của cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hải Phòng tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thu ngân sách, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Thành phố cần thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP Hải Phòng nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

"Với kết quả 3 quý đạt 9,01%, cả nước đang hết sức nỗ lực chạy nước rút để phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Nếu đạt 10% cả năm thì quý IV cả nước phải tăng trưởng khoảng 12,5%; đây là con số rất thách thức. Đối với Chính phủ, chúng tôi rất mong muốn những địa phương đang có điều kiện tăng trưởng cao hơn mức đặt ra như Hải Phòng sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu ở mức cao nhất có thể, để hỗ trợ các địa phương khác và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Phó Thủ tướng lưu ý Hải Phòng phát huy hơn nữa lợi thế cảng biển và logistics, tăng cường kết nối giao thông đường thủy nội địa để giảm áp lực cho đường bộ và hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khai thác hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do; đẩy mạnh liên kết vùng, từng bước đưa Hải Phòng từ điểm trung chuyển hàng hóa trở thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực.