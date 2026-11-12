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Thủ tướng nêu giải pháp đột phá thu hút nguồn lực cho tăng trưởng

Thứ Năm, 18:25, 12/11/2026
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VOV.VN - “Nhà đầu tư sẽ không yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện. Không giữ được các cân đối vĩ mô thì sẽ xói mòn lòng tin, như vậy chúng ta không thể huy động được nguồn lực”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Chiều 12/11, tại Kỳ họp thứ 2, nêu vấn đề chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc Quốc hội thông qua tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, tăng 5,35 triệu tỷ so với giai đoạn 2021-2025. Đây là một con số rất lớn và nếu quản lý không tốt thì có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn nhất định đối với kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Thủ tướng cho biết Chính phủ có giải pháp gì để cùng lúc vừa huy động nguồn lực lớn cho đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát tốt việc bơm tiền dàn trải dễ dẫn tới nguy cơ lạm phát, áp lực tỷ giá và bẫy nợ, tác động tiêu cực đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

Trả lời, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng thì phải xác định được mục tiêu huy động nguồn lực. Và muốn huy động được nguồn lực, chắc chắn phải có những giải pháp.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, đối với nguồn vốn đầu tư của khu vực FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng như huy động nguồn lực của các nhà đầu tư tư nhân, Thủ tướng cho rằng, việc đầu tiên và quan trọng nhất và đây cũng là một nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá là phải hoàn thiện thể chế, xây dựng được một khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, theo Thủ tướng, phải kiên định và duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát được các cân đối vĩ mô.

“Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện. Không giữ được các cân đối vĩ mô thì sẽ xói mòn lòng tin, như vậy chúng ta không thể huy động được nguồn lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, đối với từng nhà đầu tư cụ thể sẽ có các nhóm nhiệm vụ, đề án, chiến lược. Nhưng quan trọng nhất, Chính phủ sẽ chỉ đạo để xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn, trước hết là hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng…

Trước câu hỏi đưa nguồn vốn vào đâu, Thủ tướng cho biết theo Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV thì số lượng dự án đầu tư công phải giảm 30%. Nhiệm kỳ vừa rồi đã giảm rất mạnh, xuống chỉ còn khoảng 5.000 dự án và hiện chỉ khoảng trên 3.000 dự án.

Bên cạnh đó, căn cứ vào chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Quốc hội để xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng và đầu tư những hạ tầng thiết yếu.

Cũng tại phiên chất vấn, có ý kiến đề nghị Thủ tướng cho biết những định hướng lớn, giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp từ tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương trong cả nước để hoàn thành 45 chỉ tiêu trong nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Theo các quy định của Quốc hội và Chính phủ, thẩm quyền của chính quyền địa phương là rất lớn. Như Luật Phát triển đô thị giao nhiều thẩm quyền, cơ chế đặc biệt cho địa phương.

“Việc thể chế hóa và triển khai thực hiện quy định của pháp luật theo thẩm quyền của các cấp, ngành, nhất là các địa phương là rất quan trọng để đảm bảo địa phương có thể phát huy các thế mạnh của mình, đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước”, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Cùng với đó, một trong những ưu tiên của Chính phủ là tổng rà soát hệ thống các quy hoạch, từ Trung ương, địa phương, liên vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực để hoàn thiện, làm cơ sở cho các địa phương huy động nguồn lực và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Kèm theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành phải hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật làm cơ sở cho các địa phương triển khai hiệu quả.

Trong đầu tư công trung hạn, Chính phủ đã phân bổ ưu tiên đầu tư cho các dự án có tính chất liên vùng, kết nối trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, từ đó nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các địa phương.

Ngọc Thành/VOV.VN
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