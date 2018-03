Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Tại hội đàm, hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác, thảo luận và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa hợp tác Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển hiệu quả, đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt quan hệ chính trị có độ tin cậy cao, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, năng động của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại và tham vấn hiện có; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới nhằm tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên hài lòng nhận thấy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu đang được triển khai hiệu quả, tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Năm 2017, trao đổi thương mại song phương tăng trưởng tích cực, kim ngạch hai chiều đạt đạt 3,55 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2016. Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp kịp thời để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Hiệp định nhằm tạo điệu kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa Việt Nam và Nga.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Hai bên hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực; hợp tác văn hóa, du lịch và nhân văn không ngừng được mở rộng, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức thành công Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan chức năng Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga thời gian qua; đề nghị Nga có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ hơn nữa cho công dân Việt Nam được sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp và lâu dài tại Nga, có điều kiện phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 2 từ phải qua) tại cuộc hội đàm.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, tại Liên Hợp Quốc cũng như tại các diễn đàn của ASEAN, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (thứ 2 từ trái qua).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Nga đã tổ chức thành công bầu cử Tổng thống và Tổng thống Putin nhận được số phiếu rất cao, tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Lễ ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga giai đoạn 2019-2020.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga giai đoạn 2019-2020, làm cơ sở để đẩy mạnh hợp tác và phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga./.