Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng thứ 2 Bộ Ngoại giao Brunei

Ngày 17/1, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Nha Trang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: baoquocte.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brunei thời gian gần đây, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Darussalam tháng 3/2019.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai kết quả chuyến thăm nói trên của Quốc vương, trong đó có việc sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương và xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, cùng nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2025 như thoả thuận giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof chúc mừng những thành tựu phát triển và hội nhập của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ tin tưởng và cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai Bộ trưởng nhất trí trong thời gian tới, Việt Nam và Brunei Darussalam cần tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện và tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp lập trường giữa hai nước Chủ tịch ASEAN 2020 và 2021 trên các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn phát luật ở Biển Đông, thúc đẩy đàm phán để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.