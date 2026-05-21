Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ Chính phủ

Thứ Năm, 17:25, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 21/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 đối với đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của đồng chí Lại Xuân Lâm và đồng chí Chu Đình Động trong suốt 35 năm qua.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu, trưởng thành của mỗi đảng viên, là minh chứng cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, niềm vinh dự này không chỉ dành cho đồng chí Lại Xuân Lâm và đồng chí Chu Đình Động mà còn là niềm tự hào của chi bộ, của Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc và của Đảng ủy Chính phủ.

Trưởng thành từ phong trào thanh niên, từ cơ sở, đã trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Lại Xuân Lâm luôn thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng.

Có nhiều năm gắn bó với công tác Đảng, công tác chính quyền địa phương, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đồng chí Chu Đình Động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu và được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Tiến sĩ tiêu biểu toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

"Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị, lĩnh vực công tác nào, hai đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng, gương mẫu, tận tụy, nói đi đôi với làm và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh và mong muốn hai đồng chí được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và cán bộ lãnh đạo; giữ gìn phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần vì lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các chương trình hành động và nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 là nhiệm vụ rất nặng nề, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng ủy Chính phủ và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ giữ vai trò rất quan trọng.

Cùng với việc sửa đổi Quyết định số 249-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Đảng ủy Chính phủ đang xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ theo hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng nhưng không gây chậm trễ, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu và ra quyết định các vấn đề quan trọng.

Trong đó, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc có vai trò quan trọng trực tiếp hỗ trợ Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, là nhiệm vụ "then chốt của then chốt", đòi hỏi sự công tâm, minh bạch, khách quan, tỉ mỉ và đúng quy định. Do đó, cán bộ, đảng viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tiếp tục nâng cao trình độ tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu "vừa nhanh, vừa chính xác".

"Nếu chỉ nhanh mà không chính xác thì không đạt yêu cầu; nhưng nếu chính xác mà chậm thì nhiều khi công việc không còn giá trị", Phó Thủ tướng Thường trực nói và lưu ý, công tác Đảng phải được thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Đảng bộ Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ thời gian qua dù số lượng nhân sự còn khiêm tốn, điều kiện làm việc còn khó khăn, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ chính sách và các điều kiện làm việc khác cho cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc yên tâm công tác, cống hiến.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp liên quan đến công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường trong phạm vi toàn Đảng bộ Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong từng chi bộ, từng ban, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ.

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lại Xuân Lâm bày tỏ xúc động và tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn khắc ghi lời thề của người đảng viên, trung thành với Đảng, tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc ngày càng trong sạch, vững mạnh.

An Giang trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên cao niên

VOV.VN - Sáng 12/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên cao niên; trong đó, có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60, 65 năm tuổi Đảng; 23 đảng viên nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng.

