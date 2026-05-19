Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành tại Hà Nội

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng nay (19/5), tại Hà Nội, Đảng bộ Thành phố tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà các Đảng viên lão thành.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, buổi lễ là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng ngày hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở thế hệ sau này một điều giản dị mà sâu sắc: Người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình. Người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ

"Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng, vào sự giám sát của nhân dân.

Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng các đồng chí nhận huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng Đảng bộ Thành phố trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5 có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô, nhưng tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Chính vì vậy, trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Mỗi lối sống mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là một tấm gương thuyết phục, lan toả nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho đảng viên lão thành

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Bởi đây không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và sâu sắc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nguồn tài sản tinh thần đặc biệt quý giá của Thủ đô

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và sâu sắc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định đây là những định hướng chiến lược, là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ quyết tâm cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với niềm tin của Trung ương và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thời gian tới Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc quan tâm nhiều hơn nữa đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các bác; thường xuyên lắng nghe với tinh thần cầu thị, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành, coi đây là nguồn tài sản tinh thần đặc biệt quý giá, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đảng viên lão thành Nguyễn Tụ nguyện giữ trọn lời thề suốt đời trung với Đảng, hiếu với dân, tiếp tục nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thay mặt các đồng chí nhận huy hiệu Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ, đối với mỗi người đảng viên, được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã là niềm vinh dự lớn lao, việc được nhận Huy hiệu Đảng lại càng là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu một chặng đường phấn đấu bền bỉ, kiên trì và đầy trách nhiệm.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Đảng viên lão thành Nguyễn Tụ cam kết nguyện giữ trọn lời thề suốt đời trung với Đảng, hiếu với dân, tiếp tục nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một lòng một dạ đi theo con đường cách mạng được Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời, sẽ giáo dục con cháu tiếp bước truyền thống của dân tộc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nguyện đem hết trí tuệ, cống hiến, tham gia xây dựng đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học VOV.VN - Hệ thống giáo dục đại học không chỉ là đào tạo mà còn gánh vác sứ mệnh làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.