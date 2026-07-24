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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ Sáu, 16:48, 24/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1356/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia).

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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Ngoài ra, mời Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Tiến; Phó Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về quản lý, tổng hợp Chương trình mục tiêu quốc gia.

PV/VOV.VN
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