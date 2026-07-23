Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng nay (23/7), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ.

Trong các đại biểu có 119 người là thương binh, trong đó có 7 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% tới 97%, độ tuổi từ 75-81 tuổi; người có công là bệnh binh 31 người, trong đó có 3 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 65% tới 81%, độ tuổi từ 80-86 tuổi; 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ.

20 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc 9 dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Hre, Cơ Tu, Ca Dong, Pa Cô, Khơ Mú, trải khắp từ vùng núi phía Bắc (các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai) khu vực Tây Nguyên và miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Huế).

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi.

Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự hội nghị năm nay là ông Trần Phiên (102 tuổi), lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, có 6 người con, trong đó 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2/1979 (liệt sĩ Ngô Văn Sơn hi sinh ngày 20/2/1979 và liệt sĩ Ngô Xuân Thuỷ hi sinh ngày 25/2/1979), tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Đại biểu Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không-Không quân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ năm 1965 đến năm 1972 ông đã chỉ huy tiểu đoàn tên lửa trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc đất bạn Lào, nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).