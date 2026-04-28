Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm và tặng quà tại tỉnh Lào Cai

Trao 200 suất quà đến thương binh, gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động tại các xã: Trấn Yên, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Quy Mông, Việt Hồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trước những tác động phức tạp, bất ổn của tình hình thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của nước ta đạt trên 8% và quý 1 năm 2026 đạt gần 8%. Nước ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, mang dấu ấn lịch sử. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho an sinh xã hội.

Nhiều chính sách mang tính đột phá đã được triển khai hiệu quả như miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông; thúc đẩy khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ cho toàn dân; xây dựng hàng trăm trường học tại khu vực biên giới; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và người có công. Tất cả vì mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như chăm lo cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là với các đối tượng chính sách và yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; phát động phong trào toàn dân chăm lo cho người có công và chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động còn khó khăn, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Thương người như thể thương thân", không có ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao 200 suất quà đến thương binh, gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân lao động tại Lào Cai

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các gia đình là liệt sĩ, gia đình người có công, các thương binh, bệnh binh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nỗ lực dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển; đưa tỉnh Lào Cai phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc….

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao tại thôn Kiên Thành, xã Quy Mông; gia đình thương binh Đoàn Đình Thành tại Tổ dân phố Đồng Tâm 16, phường Yên Bái.