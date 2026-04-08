Bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng

Thứ Tư, 12:40, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày: 21/1/1964; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học chuyên ngành Ngữ văn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 8/1987: Giáo viên trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- 9/1987 - 10/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- 11/1997 - 11/1999: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- 12/1999 - 11/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- 12/2000 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

- 2/2002 - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

- 2/2006 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

- 4/2011 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- 5/2014 - 4/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

- 4/2015 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016).

- 10/2016 - 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

- 2/2017 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

- 10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII (1/2021), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- 4/2021 - 3/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 3/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 6/2025).

- 10/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 1/2026: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Phạm Thị Thanh Trà Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lãnh đạo chủ chốt Chính phủ
Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031
Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ
Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”
“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

