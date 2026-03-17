Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ

Chiều 17/3, tại buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bên cạnh việc hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, cũng như công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đề xuất phương án cho giai đoạn 2026–2031.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc.

Về xác định vị trí việc làm đối với cấp xã, phường, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hệ thống vị trí việc làm cơ bản đã được xác định, bao gồm số lượng vị trí lãnh đạo và công chức, viên chức. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục rà soát, mô tả đầy đủ, chính xác chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí nhằm tránh chồng chéo, bỏ sót công việc.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh nhiệm vụ từ Trung ương, tỉnh và cấp huyện được phân cấp về cơ sở ngày càng nhiều, việc mô tả vị trí việc làm ở cấp xã là yêu cầu khó nhưng cần thực hiện quyết liệt, chủ động, bảo đảm rõ người, rõ việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; mỗi cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Việc phân công công việc cần bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2026 phải ưu tiên đồng bộ, toàn diện nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, thành viên Chính phủ; đồng thời tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 cần được xác định là năm ưu tiên đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm cao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở. Cùng với đó, Bộ Nội vụ cần tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và nghiên cứu thành lập các tổ công tác phản ứng nhanh để hỗ trợ địa phương.

Đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương; đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ liên quan đến công nhận đơn vị hành chính đô thị cấp xã, chính sách đối với người có công và phát triển thị trường lao động gắn với nâng cao năng suất lao động.