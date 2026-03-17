中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ

Thứ Ba, 19:58, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 17/3, tại buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bên cạnh việc hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, cũng như công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đề xuất phương án cho giai đoạn 2026–2031.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc.

Về xác định vị trí việc làm đối với cấp xã, phường, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hệ thống vị trí việc làm cơ bản đã được xác định, bao gồm số lượng vị trí lãnh đạo và công chức, viên chức. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục rà soát, mô tả đầy đủ, chính xác chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí nhằm tránh chồng chéo, bỏ sót công việc.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh nhiệm vụ từ Trung ương, tỉnh và cấp huyện được phân cấp về cơ sở ngày càng nhiều, việc mô tả vị trí việc làm ở cấp xã là yêu cầu khó nhưng cần thực hiện quyết liệt, chủ động, bảo đảm rõ người, rõ việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; mỗi cơ quan, đơn vị phải thể hiện tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Việc phân công công việc cần bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2026 phải ưu tiên đồng bộ, toàn diện nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, thành viên Chính phủ; đồng thời tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 cần được xác định là năm ưu tiên đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm cao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở. Cùng với đó, Bộ Nội vụ cần tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và nghiên cứu thành lập các tổ công tác phản ứng nhanh để hỗ trợ địa phương.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ.

Đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương; đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ liên quan đến công nhận đơn vị hành chính đô thị cấp xã, chính sách đối với người có công và phát triển thị trường lao động gắn với nâng cao năng suất lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công thương

VOV.VN - Chiều 17/3, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

 

Hà Thảo/VOV1
Tag: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Bộ Nội vụ cải cách hành chính chính quyền địa phương hai cấp cơ cấu tổ chức Chính phủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội và MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, giám sát
VOV.VN - Chiều nay 17/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

VOV.VN - Chiều nay 17/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào

VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

Tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng nay (17/3), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

VOV.VN - Sáng nay (17/3), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội