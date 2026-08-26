Phó Thủ tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cao Bằng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng công bố quyết định của Ban Bí thư về tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Nguyễn Khánh Trung, sinh ngày 24/4/1930, vào Đảng ngày 29/8/1948, chính thức ngày 4/3/1949, quê quán phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Hoàng Tung, Đảng bộ phường Thục Phán, được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Trung vinh dự được đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng, được trao đúng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn của đồng chí Nguyễn Khánh Trung mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Đảng viên Nguyễn Khánh Trung được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trải qua nhiều đơn vị công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị, đồng chí Nguyễn Khánh Trung luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy với công việc, gần gũi với quần chúng, thương yêu đồng chí, đồng đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ công tác, trở về sinh hoạt tại địa phương, đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, là chỗ dựa tinh thần đối với gia đình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy trách nhiệm, uy tín, trí tuệ và kinh nghiệm, trở thành chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí… Đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với các đảng viên lão thành cách mạng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang

Vinh dự, xúc động được nhận phần thưởng cao quý do Đảng trao tặng, đảng viên lão thành Nguyễn Khánh Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, quân đội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đồng chí, đồng đội và nhân dân đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, tỉnh Cao Bằng đã công bố quyết định, trao Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho 2 đồng chí: Triệu Đình Lê, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 8 đồng chí nguyên là lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.