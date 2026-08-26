Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược

Sáng 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm cụ công nghệ chiến lược.

Đến tháng 8/2026, hành lang pháp lý và các điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cơ bản được hình thành, đảm bảo bao quát các khâu từ xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đến lựa chọn tổ chức chủ trì, ký hợp đồng, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện.

Qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8/10 bộ, cơ quan thực hiện theo quy trình tại Nghị định số 260 của Chính phủ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước khoảng 3.738,4 tỷ đồng, chiếm 70,5%; nguồn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 1.562,2 tỷ đồng, chiếm 29,5%. Đến ngày 24/8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định 27/28 hồ sơ.

Đối với việc triển khai công nghệ chiến lược tại địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với 34 sở Khoa học và công nghệ, cùng sự tham gia của một số viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; hướng dẫn địa phương chuẩn hóa đề xuất, phân biệt giữa bài toán phát triển của địa phương, phát triển công nghệ chiến lược và nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông thường. Đến ngày 20/8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương. Đề xuất tập trung chủ yếu vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và hướng dẫn triển khai, cơ chế vận hành trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các bộ, ngành, các cơ quan đã tập trung triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược; đồng thời đề nghị đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định, các bộ phải phê duyệt trước ngày 31/8 để báo cáo Trung ương, báo cáo Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định đối với 13 nhiệm vụ Hội đồng đã có ý kiến thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát và phối hợp với Bộ Tài chính để phân bổ kinh phí triển khai.

“Tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định và hướng dẫn các bộ, ngành để tiếp tục triển khai việc phát triển công nghệ chiến lược. Khi có những đề tài, nghiên cứu, phát minh hoặc ý tưởng cần đăng ký thì Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai để chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Năm nay chúng ta bố trí 103 nghìn tỷ và số tuyệt đối năm tới còn cao hơn nữa. Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị gì thì sang năm cũng không phân bổ được. Theo tinh thần đó, đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, nhiệm vụ nào thấy cần thiết thì tiếp tục đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ; giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Đối với các đề xuất của các địa phương, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, để giải quyết, tránh sự trùng lặp và tránh phân tán nguồn lực. Đối với các nhiệm vụ Hội đồng thẩm định xác định là không đạt so với yêu cầu của nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các Bộ chuyển thành nhiệm vụ của bộ và chủ động triển khai.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, theo thông báo của Chính phủ, rà soát, lựa chọn, hoàn thiện các bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó lưu ý xây dựng các nhiệm vụ gắn với việc phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 9.