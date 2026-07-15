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Phó Thủ tướng: Phát huy vai trò kết nối, thu hút các nhà khoa học quốc tế

Thứ Tư, 16:21, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (15/7), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). 

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết của Giáo sư Trần Thanh Vân và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam đối với sự phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam trong nhiều năm qua. Những hoạt động của Giáo sư cùng Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam đã giúp ngày càng nhiều nhà khoa học quốc tế biết đến Việt Nam như một điểm đến uy tín về hợp tác và trao đổi học thuật.

pho thu tuong phat huy vai tro ket noi, thu hut cac nha khoa hoc quoc te hinh anh 1
Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)

Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả nổi bật của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE. Mỗi năm, Trung tâm ICISE đón hàng nghìn nhà khoa học đến tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế; trong đó có hơn 20 giáo sư đoạt Giải Nobel đã đến Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tham gia các hoạt động khoa học. Đặc biệt, từ nền tảng của ICISE đã hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chất lượng cao, tiêu biểu là Viện Nghiên cứu khoa học liên ngành IFIRSE, được đánh giá là một trong những viện nghiên cứu xuất sắc của Việt Nam. Gần đây, Viện tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu mới, trong đó có nhóm nghiên cứu về công nghệ lượng tử - lĩnh vực được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển khoa học, công nghệ của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các viện nghiên cứu, trường đại học, khu vực công, khu vực tư nhân cũng như đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Giáo sư Trần Thanh Vân, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò kết nối tri thức, thu hút các nhà khoa học quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.

pho thu tuong phat huy vai tro ket noi, thu hut cac nha khoa hoc quoc te hinh anh 2

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển của Trung tâm ICISE trong thời gian qua, Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác khoa học quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nền khoa học Việt Nam. Giáo sư cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ ổn định, trung và dài hạn cho Trung tâm ICISE thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Bên cạnh đó, Giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất tiếp tục quan tâm đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu và xây dựng nền tảng cho sự phát triển khoa học của Việt Nam trong tương lai.

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Giáo sư Trần Thanh Vân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét các kiến nghị, tạo điều kiện để Trung tâm ICISE tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Vân Hồng/VOV1
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