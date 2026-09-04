Phó Thủ tướng: Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

Chiều nay (4/9), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương nhằm đánh giá công tác quản lý giá 8 tháng đầu năm, đồng thời triển khai phương hướng điều hành 4 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp. Ảnh: kinhtetaichinh.vn

CPI 8 tháng tăng 4,45%: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng đầu năm 2026 tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đề ra.

Mặt bằng giá trong 8 tháng qua có sự biến động rõ rệt qua từng giai đoạn. Từ tháng 2 đến tháng 4, giá tăng do yếu tố mùa vụ cùng sự biến động đi lên của giá năng lượng và nguyên vật liệu. Từ tháng 5 đến tháng 7, thị trường hạ nhiệt nhờ giá nhiên liệu và lương thực, thực phẩm giảm. Tháng 8, CPI tăng 0,47% do giá xăng dầu quay đầu tăng trở lại, trong khi chi phí sản xuất, vận chuyển và đầu vào vẫn gây áp lực lên mặt bằng giá.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu và chi phí vận tải lên cao, Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp bình ổn thị trường. Việc tiếp tục duy trì chính sách miễn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu đã giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân, giữ cho thị trường hàng hóa trong nước cơ bản ổn định và nguồn cung được bảo đảm, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong 8 tháng đầu năm 2026.

Nhận diện sức ép lạm phát giai đoạn cuối năm

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, công tác điều hành giá trong 4 tháng cuối năm 2026 tiếp tục chịu áp lực từ cả bên ngoài và trong nước.

Trên thế giới, biến động địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, có thể tác động tiêu cực đến giá năng lượng, nguyên vật liệu nhập khẩu và chi phí vận tải, từ đó gia tăng áp lực lạm phát nhập khẩu. Ở trong nước, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhu cầu xây dựng và tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, cùng nguy cơ thiên tai, dịch bệnh và lộ trình tính đúng, tính đủ đối với các dịch vụ do Nhà nước quản lý là những yếu tố gây sức ép lớn lên mặt bằng giá.

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% và 5%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5 - 5,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8 - 5,2%.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành và địa phương thống nhất cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây lạm phát; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa hiệu quả và chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; đồng thời minh bạch thông tin giá.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, giá thịt lợn, gia cầm, trứng có thể tăng do nhu cầu dịp lễ, Tết nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm tốt. Đối với giá phân bón và thức ăn chăn nuôi, tuy có biến động nhưng nhờ chủ động sản xuất trong nước nên vẫn trong tầm kiểm soát.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất Chính phủ xem xét các cơ chế hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trước áp lực chi phí đầu vào, như mở rộng chính sách tín dụng, bình ổn giá hoặc chủ động tăng dự trữ quốc gia nếu tình hình Trung Đông phức tạp kéo dài hoặc xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Siết chặt thanh tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026 là phải vừa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa kiểm soát tốt lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp. Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến CPI, liên tục cập nhật kịch bản lạm phát; nghiên cứu đề xuất kéo dài chính sách miễn, giảm thuế, phí xăng dầu. Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm tuyệt đối nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy hay xuất hiện tình trạng găm hàng chờ tăng giá; đồng thời nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá dầu, sử dụng Quỹ Bình ổn giá khi cần thiết. Ngoài ra, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối tượng chịu tác động từ giá phân bón.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (bên phải) và Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến tham dự cuộc họp. Ảnh: kinhtetaichinh.vn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường. Các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết, công khai thông tin giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động đầu vào.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng hợp lý và tăng cường giám sát thị trường ngoại hối.