Tuyên Quang tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Tuyên Quang chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động thị trường để thu lợi bất chính. Các đơn vị cần rà soát các mặt hàng, dịch vụ dự kiến điều chỉnh giá trong thời gian tới, xây dựng phương án cụ thể, đánh giá kỹ tác động đến mặt bằng giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát, từ đó tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định thời điểm và mức điều chỉnh phù hợp.

Sở Tài chính chủ trì theo dõi diễn biến giá cả thị trường, chủ động triển khai các biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành phù hợp.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, đặc biệt là tái đàn lợn, bảo đảm nguồn cung thịt lợn, góp phần ổn định giá cả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá đối với thức ăn chăn nuôi và phân bón, xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Công Thương rà soát hệ thống phân phối, lưu thông hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng thịt lợn, nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vật liệu, kịp thời công bố giá và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá trong hoạt động dịch vụ du lịch, lưu trú; xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng cao điểm du lịch hoặc biến động giá nhiên liệu để tăng giá không hợp lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch về giá nhằm ổn định tâm lý thị trường.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế; bảo đảm nguồn cung đầy đủ với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.