English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng: Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ

Chủ Nhật, 15:55, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đến cùng những điểm nghẽn, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp về những khó khăn, vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN), sàn giao dịch khoa học và công nghệ; thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

pho thu tuong thuc day thuong mai hoa ket qua nghien cuu khoa hoc, cong nghe hinh anh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị đã báo cáo, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, từ đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN, định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung - cầu công nghệ và nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ việc phát triển thị trường KH&CN, sàn giao dịch KH&CN và thương mại hóa kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao. Doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, cơ chế xác định, quản lý tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước còn chưa rõ. Hoạt động định giá, thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ thiếu cơ sở dữ liệu và thông tin giao dịch tham chiếu. Hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và khả năng kết nối của các sàn giao dịch KH&CN còn hạn chế.

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai. Bộ KH&CN rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, xác định rõ những quy định chưa đồng bộ, chưa thống nhất để đề xuất phương án xử lý; xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp; nghiên cứu quy định về quyền sở hữu trí tuệ sau khi định giá và việc thương mại hóa các kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện giao dịch qua sàn giao dịch KH&CN.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của sàn giao dịch KH&CN.

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan cần có giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Vân Hồng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng, phải khẩn trương xử lý đến cùng, tháo gỡ thực sự các khó khăn, vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng, phải khẩn trương xử lý đến cùng, tháo gỡ thực sự các khó khăn, vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

VOV.VN - Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

VOV.VN - Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Việt Nam tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ mở rộng hợp tác đầu tư
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Việt Nam tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ mở rộng hợp tác đầu tư

VOV.VN - Chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Tập đoàn Thermo Fisher Scientific (Hoa Kỳ) nhằm trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Việt Nam tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ mở rộng hợp tác đầu tư

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Việt Nam tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ mở rộng hợp tác đầu tư

VOV.VN - Chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Tập đoàn Thermo Fisher Scientific (Hoa Kỳ) nhằm trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội