Phó Thủ tướng: Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp về những khó khăn, vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN), sàn giao dịch khoa học và công nghệ; thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị đã báo cáo, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, từ đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN, định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung - cầu công nghệ và nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ việc phát triển thị trường KH&CN, sàn giao dịch KH&CN và thương mại hóa kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao. Doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, cơ chế xác định, quản lý tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước còn chưa rõ. Hoạt động định giá, thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ thiếu cơ sở dữ liệu và thông tin giao dịch tham chiếu. Hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và khả năng kết nối của các sàn giao dịch KH&CN còn hạn chế.

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai. Bộ KH&CN rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, xác định rõ những quy định chưa đồng bộ, chưa thống nhất để đề xuất phương án xử lý; xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp; nghiên cứu quy định về quyền sở hữu trí tuệ sau khi định giá và việc thương mại hóa các kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện giao dịch qua sàn giao dịch KH&CN.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của sàn giao dịch KH&CN.

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan cần có giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.