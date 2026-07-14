Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Cà Mau duy trì xu hướng tích cực. ​Tăng trưởng công nghiệp - xây dựng tăng 7,54%, dịch vụ tăng 7,39%, nông - lâm - thủy sản tăng 5,15%; Thu ngân sách đạt 7.064 tỷ đồng (61,9% dự toán); thu hút 23 dự án mới với hơn 13.375 tỷ đồng.

​Năm 2026, Cà Mau phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đột phá vào năng lượng tái tạo, giải ngân 100% vốn đầu tư công, kích cầu du lịch và hoàn thiện hạ tầng số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo, đẩy nhanh các trục cao tốc kết nối vùng, đầu tư Cụm đảo và Cảng nước sâu Hòn Khoai, hỗ trợ kinh phí khẩn cấp chống sạt lở; ​Ban hành cơ chế đặc thù về cung ứng vật liệu xây dựng và điều chỉnh suất đầu tư cho vùng địa chất yếu; hoàn thiện khung pháp lý về điện gió ngoài khơi; ​Cấp phát 100% vốn ODA cho 3 dự án trọng điểm mà không phải vay lại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Cà Mau nhưng lưu ý tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng (đạt khoảng 6,60%) chưa như kịch bản, tạo áp lực lớn cho mục tiêu cả năm. Phó Thủ tướng chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng làm chậm tiến độ đầu tư công.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kiến nghị, Trung ương hỗ trợ tỉnh về nguồn vốn để phát triển

​Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu Cà Mau tập trung ​thúc đẩy hạ tầng. Trong đó, đẩy nhanh các dự án chiến lược (cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Cảng hàng không Cà Mau, dự án Hòn Khoai...) để đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics.

Tỉnh cần hoàn thiện các đề án liên quan trình Trung ương hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ​kêu gọi đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào nuôi trồng thủy sản; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, đặc biệt là tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng.

Về kiến nghị của Cà Mau làm cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu để trình sớm

Cà Mau cũng cần lưu ý, thực hiện tốt​ công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng ngập mặn; thực hiện tốt an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

​Đối với đề xuất xây dựng cao tốc kết nối Cà Mau và Bạc Liêu, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm nghiên cứu trình Chính phủ triển khai.