Phó Thủ tướng: Sẽ ưu tiên đặc biệt, nâng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe tâm tư, giải đáp ý kiến, kiến nghị của gần 4.300 cử tri trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư các dự án để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến của cử tri

Trước tiến độ tiêm chủng mở rộng còn chậm do thiếu vaccine, cử tri kiến nghị Bộ Y tế nhanh chóng có giải pháp kịp thời.

Cử tri cũng cho biết, sau sắp xếp sáp nhận các xã, cần xác định vị trí, chức danh, nguồn kinh phí và mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã, tránh mỗi địa phương một cách thực hiện.

Một vấn đề khác cử tri quan tâm là hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm, trách nhiệm và khối lượng công việc; đồng thời có chính sách thu hút cán bộ về vùng cao; đầu tư giao thông nông thôn, các công trình dân sinh…

Về y tế cơ sở, cần sớm hoàn thiện định mức nhân lực cho trạm y tế xã, có chính sách thu hút nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa. Là địa phương có diện tích quế lớn nhất cả nước, cử tri các xã đề nghị cần sớm có các chương trình phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn với chế biến sâu trong thời gian tới…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh thông tin những kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn từ đầu năm đến nay; đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến, triển khai các giải pháp thực hiện, đáo ứng sự mong đợi của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về tình hình kinh tế - xã hội với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời giải đáp các ý kiến của cử tri. Theo đó, về chế độ chính sách, sẽ ưu tiên đặc biệt cho tuyến cơ sở khi quyết định nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% (tức là tăng 30% và được áp dụng từ ngày 1/7): "Phụ cấp này là mức vượt qua tất cả các phụ cấp hiện có của đội ngũ cán bộ, công chức của cả hệ thống chính trị. Cấp tỉnh cũng không có, mà chỉ có ưu tiên cho cấp xã để ưu tiên cho tuyến đầu, những nơi trực tiếp phục vụ người dân tốt hơn".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán chế độ phụ cấp cho người cao tuổi trong quá trình sửa đổi các nghị định liên quan. Song song đó, đề án cải cách tiền lương tổng thể đang được tích cực hoàn thiện để báo cáo Quốc hội; các nghị định về phụ cấp cho nhà giáo, nhân viên y tế, người lao động trong trường học, văn nghệ sĩ và lực lượng vũ trang cũng đã được trình, ban hành.

Đối với hạ tầng giao thông và kinh tế, trước những phát sinh thực tế từ các dự án trọng điểm quốc gia như tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai hay tuyến đường sắt kết nối Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Phó Thủ tưởng đề nghị chính quyền tỉnh cần theo sát, đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu và người dân để kịp thời phản ánh, xử lý các nhu cầu chính đáng về cống chui, đường gom, đường dân sinh và thoát nước.

Về thế mạnh nông nghiệp, địa phương cần rà soát chính sách nhằm bảo tồn nguồn gen, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu quế lớn nhất cả nước tại Văn Yên và hướng tới xác lập giá trị như một di sản văn hóa.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung vaccine tiêm chủng, đồng thời phối hợp với địa phương lồng ghép nguồn lực, xây dựng đề án nâng cấp mạng lưới trạm y tế vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các kiến nghị của cử tri Lào Cai tiếp tục được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong kỳ họp tới.