Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết, văn kiện nâng cấp Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 đã được ký kết và các bên đang hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước để sớm triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Để xây dựng Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN ở trình độ cao hơn, ông Đinh Tiết Tường đề nghị Trung Quốc và các nước ASEAN nâng cao toàn diện mức độ mở cửa khu vực; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại thực chất hơn; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi; và tạo thuận lợi hơn cho kết nối liên thông, hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, Trung Quốc và ASEAN cần tăng cường kết nối về tiêu chuẩn, quy định; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; hoàn thiện cơ chế cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở cửa ở trình độ cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, mở rộng tiếp cận thị trường và chia sẻ cơ hội phát triển với ASEAN.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu 4 đề xuất thúc đẩy hợp tác ASEAN - Trung Quốc.

Cùng phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Trung Quốc và chính quyền Quảng Tây; tin tưởng CAEXPO và CABIS tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp và người dân ASEAN - Trung Quốc.

Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tham dự Hội chợ CAEXPO 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong những mô hình hợp tác thành công, ổn định. Kim ngạch thương mại hai bên tăng hơn 130 lần và lần đầu vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2025, đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Trong tổng thể quan hệ ASEAN - Trung Quốc, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuỗi sản xuất khu vực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 6 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp.

Việc sự kiện năm nay tập trung vào Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng cho thấy hợp tác hai bên đang chuyển từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tham quan các gian hàng Việt Nam tham dự hội chợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh.

Đề cập yêu cầu tăng cường liên kết khu vực, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thúc đẩy kết nối hạ tầng ASEAN - Trung Quốc trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, nhất là giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm khu vực trưng bày thành phố quyến rũ của tỉnh An Giang,

Tại hội chợ CAEXPO 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN, với hơn 120 doanh nghiệp, hơn 200 gian hàng. Đáng chú ý, tại hội chợ năm nay, tỉnh An Giang sẽ đảm nhận vai trò “thành phố quyến rũ”, giới thiệu tiềm năng về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời nhấn mạnh những nét đặc sắc về văn hóa và tiềm năng kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng, Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định sự hiện diện này thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp ngày càng tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc.