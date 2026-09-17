English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Thứ Năm, 16:29, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết, văn kiện nâng cấp Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 đã được ký kết và các bên đang hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước để sớm triển khai.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Để xây dựng Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN ở trình độ cao hơn, ông Đinh Tiết Tường đề nghị Trung Quốc và các nước ASEAN nâng cao toàn diện mức độ mở cửa khu vực; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại thực chất hơn; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi; và tạo thuận lợi hơn cho kết nối liên thông, hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, Trung Quốc và ASEAN cần tăng cường kết nối về tiêu chuẩn, quy định; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; hoàn thiện cơ chế cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở cửa ở trình độ cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, mở rộng tiếp cận thị trường và chia sẻ cơ hội phát triển với ASEAN.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu 4 đề xuất thúc đẩy hợp tác ASEAN - Trung Quốc.

Cùng phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Trung Quốc và chính quyền Quảng Tây; tin tưởng CAEXPO và CABIS tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp và người dân ASEAN - Trung Quốc.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 3
Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tham dự Hội chợ CAEXPO 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong những mô hình hợp tác thành công, ổn định. Kim ngạch thương mại hai bên tăng hơn 130 lần và lần đầu vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2025, đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 4
Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Trong tổng thể quan hệ ASEAN - Trung Quốc, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuỗi sản xuất khu vực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 6 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 5

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp.

Việc sự kiện năm nay tập trung vào Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng cho thấy hợp tác hai bên đang chuyển từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 6
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tham quan các gian hàng Việt Nam tham dự hội chợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh.

Đề cập yêu cầu tăng cường liên kết khu vực, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thúc đẩy kết nối hạ tầng ASEAN - Trung Quốc trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, nhất là giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc de xuat 4 huong hop tac asean - trung quoc hinh anh 7
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm khu vực trưng bày thành phố quyến rũ của tỉnh An Giang,

Tại hội chợ CAEXPO 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN, với hơn 120 doanh nghiệp, hơn 200 gian hàng. Đáng chú ý, tại hội chợ năm nay, tỉnh An Giang sẽ đảm nhận vai trò “thành phố quyến rũ”, giới thiệu tiềm năng về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời nhấn mạnh những nét đặc sắc về văn hóa và tiềm năng kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng, Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định sự hiện diện này thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp ngày càng tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc.

Mỹ Hà/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN

VOV.VN - Ngày 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước giờ diễn ra buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN

VOV.VN - Ngày 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước giờ diễn ra buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Điện Biên
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Sáng nay (5/9), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Điện Biên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Sáng nay (5/9), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

VOV.VN - Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự hội nghị tổng kết công tác đặc xá

VOV.VN - Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại hội nghị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội