Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ dự (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đánh giá cao và chúc mừng Quảng Tây tổ chức CAEXPO và CABIS lần thứ 23, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Tây, địa phương giáp biên gần gũi, gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là địa phương đi đầu tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Tây; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc và làm việc tại Quảng Tây tháng 4 vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (trái) và Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương

Bí thư Khu ủy Quảng Tây nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm và dự Hội chợ tại Quảng Tây, thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động quốc tế do Trung Quốc tổ chức.

Đồng chí Trần Cương bày tỏ đặc biệt trân trọng chuyến thăm Quảng Tây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam mang lại cơ hội có lợi cho Trung Quốc và Quảng Tây; khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đang tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực, toàn diện trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua. “5 kết nối chiến lược” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu về chính trị - chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng - logistics, khoa học công nghệ và lòng dân cũng như các đề xuất hợp tác của Bí thư Trần Cương đang được hai bên triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trao đổi đoàn ở các cấp diễn ra thường xuyên; thương mại tăng trưởng mạnh mẽ; hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được triển khai; kết nối giao thông được đẩy nhanh; giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán coi trọng hàng đầu quan hệ với Trung Quốc trong đó có hợp tác với Quảng Tây, nhằm khai thác tốt hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu làm việc với Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam qua Quảng Tây nhập khẩu vào Trung Quốc cũng như đi nước thứ ba; ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam; phối hợp bảo đảm tiến độ các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Quảng Tây; sớm vận hành mô hình cửa khẩu thông minh và triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới;thúc đẩy kết nối các tuyến vận tải đường biển, đường thủy; triển khai hiệu quả hợp tác khoa học - công nghệ, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị hai bên tiếp tục vận hành hiệu quả Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên; đẩy mạnh nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu hai bên đã nhất trí, phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đánh giá cao và nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Trần Cương nhấn mạnh Quảng Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo 6 tỉnh/khu hai nước, tăng cường hợp tác kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường bộ và hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi thông qua, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; khẳng định Quảng Tây sẵn sàng tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại nông thủy sản với Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.