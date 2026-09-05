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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 16:07, 05/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (5/9), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, 8 tháng qua, kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,67%; thu ngân sách đạt hơn 1.440 tỷ đồng, bằng 94,47% dự toán Trung ương giao.

Trong 8 tháng, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án, tổng vốn hơn 52.200 tỷ đồng; trong đó lần đầu tiên thu hút 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng. Một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã quyết định đầu tư tại Điện Biên.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên

Giải ngân đầu tư công đến ngày 20/8 đạt gần 2.743 tỷ đồng, tương đương 58,74% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Du lịch tiếp tục tăng trưởng, với hơn 1,1 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh xác định việc triển khai để khởi công Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 trong tháng 11 tới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Cùng với đó là phát triển hạ tầng năng lượng, khu, cụm công nghiệp, logistics và các lĩnh vực dịch vụ.

Do đó, Điện Biên kiến nghị Trung ương tiếp tục tháo gỡ cơ chế, chính sách đối với các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên; bổ sung cảng cạn vào quy hoạch; đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện để khai thác tiềm năng năng lượng.

Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thúc đẩy khai trương Cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú với Trung Quốc và hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào khu công nghiệp, tín chỉ carbon, khai thác và chế biến sâu khoáng sản…

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Điện Biên tạo chuyển biến mạnh về quy mô và chất lượng tăng trưởng, không chỉ đặt mục tiêu về thứ hạng mà phải nâng nhanh giá trị tuyệt đối của nền kinh tế.

Tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biên mậu và xây dựng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV theo từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với từng chỉ tiêu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, người thực hiện. Đồng thời, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; nếu các dự án của Điện Biên có hiệu quả và giải ngân tốt, Trung ương sẵn sàng xem xét điều chuyển nguồn vốn từ những địa phương giải ngân chậm hoặc hiệu quả đầu tư thấp cho tỉnh.

Đối với các dự án hạ tầng chiến lược, Phó Thủ tướng cho biết sẽ thúc đẩy sớm cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ triển khai tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp để các nội dung đủ điều kiện có thể được xử lý, ban hành sớm.

Về năng lượng, cần triển khai đồng bộ quy hoạch nguồn điện với hệ thống truyền tải, nghiên cứu đề xuất đầu tư đường truyền tải theo hình thức phù hợp, tránh tình trạng có nhà máy nhưng thiếu hạ tầng truyền tải.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Điện Biên chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã, xã biên giới; khi phân cấp, phân quyền phải bảo đảm năng lực thực thi, đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Cùng với đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng hiệu lực quản lý, khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và các nhóm yếu thế, khó khăn. Trước mùa mưa lũ, tỉnh cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tăng cường kiểm tra, cảnh báo và nâng cao ý thức phòng tránh cho người dân.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, song Điện Biên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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