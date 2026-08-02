Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 2/8, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân dân Đặc khu Phú Quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Phú Quốc.

Nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự

Báo cáo tại Ngày hội cho thấy, thời gian qua, Công an Đặc khu Phú Quốc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý 144 vụ phạm tội trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường và công nghệ cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức linh hoạt. Lực lượng Công an đã tổ chức hơn 1.400 buổi tuyên truyền với trên 92.000 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền đến hơn 30.000 hộ dân, cơ sở kinh doanh và trường học; vận động gần 1.000 hộ dân, doanh nghiệp ký cam kết xây dựng các tuyến đường, bãi biển văn minh, an toàn; tổ chức gần 5.000 cuộc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự với hơn 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát triển sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công an Đặc khu đã tham mưu xây dựng, củng cố và duy trì hiệu quả 9 mô hình tiêu biểu như: "Nhà trọ không tội phạm, không ma túy"; "Nhà tôi có bình chữa cháy"; "Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy"; "Đội tàu thuyền bảo đảm an ninh, trật tự"; "Tuyến đường văn minh, an toàn"; "Không gian mạng sạch"; "Đặc khu Phú Quốc văn minh, an toàn"; "Cổng trường an toàn giao thông"…

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Nổi bật là mô hình kết nối Zalo giữa Công an Đặc khu với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tạo kênh trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách; công trình thanh niên "Tiếng loa an ninh" phát huy hiệu quả tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngay từ cơ sở.

Một trong những nhân tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với vai trò là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an, lực lượng này luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, tích cực tuần tra, giữ gìn trật tự công cộng, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế các vụ việc phức tạp phát sinh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng tiếp tục được rà soát, kiện toàn, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác chăm lo, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng được quan tâm. Dịp cuối năm, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng 253 phần quà với tổng trị giá 253 triệu đồng nhằm khích lệ các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với địa bàn, phục vụ nhân dân.

Qua tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, 1 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc và Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, 9 quần chúng nhân dân được khen thưởng đột xuất vì có thành tích tiêu biểu trong cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống tội phạm và các phong trào người tốt, việc tốt.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an Đặc khu còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm hướng tới APEC 2027 đạt nhiều kết quả tích cực khi hơn 94% trường hợp đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình, tiết kiệm nguồn lực cho Nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân.

Xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng trước các thế lực thù địch và huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, từ đó đến nay, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trên khắp các địa bàn, lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng; nhiều mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" ở cơ sở được xây dựng và nhân rộng, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Đánh giá cao kết quả xây dựng phong trào tại An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết đây là địa phương có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh ở khu vực Tây Nam Bộ; đồng thời là địa bàn các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm thường xuyên lợi dụng hoạt động. Tuy nhiên, những kết quả thể hiện qua phóng sự trình chiếu tại Ngày hội cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh An Giang nói chung, Đặc khu Phú Quốc nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn kết chặt chẽ với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Địa phương cũng đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở, tiêu biểu như mô hình "Đội tàu thuyền bảo vệ an ninh, trật tự" tại Đặc khu Phú Quốc và mô hình "2 An" (an ninh trật tự, an sinh xã hội) giữa Công an tỉnh An Giang với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Nhấn mạnh Đặc khu Phú Quốc là một trong 10 địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá kết quả phong trào trên địa bàn và công tác tổ chức Ngày hội đã khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với phong trào, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đặc khu Phú Quốc, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang và toàn thể nhân dân tham dự Ngày hội.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, việc Đặc khu Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước từ nay đến năm 2030, đồng thời là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế theo hướng đột phá và bền vững.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới sẽ rất nặng nề. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cùng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến.

Đối với Đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới với động lực phát triển mới; phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước; để mỗi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng phong trào; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt, nhất là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng nòng cốt tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh An Giang nói chung và Đặc khu Phú Quốc nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.