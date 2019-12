Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Vương quốc Campuchia

Nhận lời mời của bà Men San An - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến 13/12/2019. Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Men Sam An. Tham dự hội đàm có lãnh đạo các bộ, ban, ngành của hai nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Men Sam An.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Men Sam An nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lần đầu tiên sang thăm Vương quốc Campuchia trên cương vị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua. Phó Thủ tướng Men San An khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ, hỗ trợ chí tình, hiệu quả của Việt Nam cho Campuchia trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt là sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cấp bộ, ban, ngành; tăng cường gặp gỡ giao lưu đoàn thể, địa phương, tạo thêm sự gần gũi và gắn bó, qua đó kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc, đồng thời cùng nhau đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quan hệ trên tinh thần tin cậy, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và trở thành cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cũng bàn luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngày 13/12/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia./.