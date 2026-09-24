Phó Thủ tướng yêu cầu sớm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến giữa tháng 9/2026, cả nước có hơn 1 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. Tuy nhiên, so với định mức, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở tất cả các cấp học, trong khi tại một số địa phương lại xảy ra tình trạng thừa giáo viên cục bộ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến về giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

Sau khi điều tiết số giáo viên thừa sang những nơi còn thiếu và bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sang làm giáo viên, cả nước vẫn còn thiếu gần 100 nghìn giáo viên so với định mức. Các địa phương đang khắc phục tình trạng này bằng cách hợp đồng thêm giáo viên để bổ sung nhân lực còn thiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên là quy trình phân bổ biên chế và tuyển dụng tại địa phương còn mất nhiều thời gian. Việc Trung ương giao biên chế năm 2026 theo số người làm việc hiện có cũng khiến một số địa phương phải dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên.

Từ thực tế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị tiếp tục rà soát, điều tiết biên chế giữa các địa phương; đẩy nhanh tuyển dụng số biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa sử dụng; đồng thời có giải pháp phù hợp để các địa phương khó khăn có nguồn lực hợp đồng giáo viên.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương, trường học nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm đội ngũ giáo viên.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, thành phố đã thực hiện tinh gọn mạnh mẽ bộ máy giáo dục công lập, giảm hơn 1.200 đơn vị sự nghiệp và điều chuyển hàng nghìn cán bộ quản lý sang giảng dạy.

Tuy nhiên, do áp lực gia tăng dân số cơ học và thay đổi chương trình học, Hà Nội hiện vẫn thiếu hơn 7.400 giáo viên và hơn 5.700 nhân viên trường học.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố đang vận dụng các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô, đẩy mạnh tuyển dụng hợp đồng và kiến nghị không cắt giảm biên chế giáo dục một cách cơ học.

“Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị để xem xét giao bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên và đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên theo định mức; quy định và cũng không cắt giảm biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục một cách cơ học, đảm bảo đủ biên chế để nhà trường tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong điều kiện tăng quy mô cơ học hằng năm”, ông Dương Đức Tuấn đề nghị.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các giải pháp được đề cập gồm ký hợp đồng lao động với giáo viên đã nghỉ hưu; xây dựng mạng lưới các trường, ưu tiên các bộ môn đang thiếu giáo viên như âm nhạc, mỹ thuật. Thành phố cũng giao thẩm quyền tuyển dụng cho các trường nhằm tăng tính chủ động trong bố trí nhân sự.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu trường, thiếu lớp; không để thiếu giáo viên và cũng không để xảy ra tình trạng thừa giáo viên cục bộ. Hai vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Việc nhận diện đúng khó khăn, vướng mắc là cơ sở để tìm ra các giải pháp phù hợp, tháo gỡ những băn khoăn hiện nay.

Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí với đa số các đề xuất, giải pháp, kiến nghị; đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu; các địa phương cũng rà soát, triển khai phù hợp với thực tế.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc bảo đảm đội ngũ giáo viên không chỉ đặt ra đối với các trường công lập mà cả các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Chính sách đối với giáo viên cần có sự quan tâm đúng mức, bảo đảm sự công bằng giữa giáo viên ở các loại hình trường học. Cùng với đó, cần nghiên cứu số tiết dạy của giáo viên phù hợp với yêu cầu thực tế.

Về đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên, trong đó nâng cao vai trò của các trường đại học sư phạm trọng điểm, đồng thời tổ chức lại một số cơ sở đào tạo sư phạm theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu nhân lực giáo dục.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Đồng thời, chấm dứt đào tạo sư phạm tại những trường không chuyên, chất lượng không đáp ứng yêu cầu; sắp xếp lại các trường đại học, theo hướng giảm 20%; đổi mới cơ chế tuyển sinh, đánh giá năng lực và bảo đảm chất lượng đầu ra; siết chặt đánh giá đầu ra để đội ngũ giáo viên sau đào tạo có khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

“Trên cơ sở cam kết, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2026. Đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát chính xác nhu cầu giáo viên trên cả nước; hoàn thành điều chỉnh định mức và vị trí việc làm trước ngày 15/10/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2026; phối hợp sửa đổi Nghị định 116 và các cơ chế tài chính, học phí, gắn chính sách hỗ trợ với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới mạnh mẽ đào tạo giáo viên, chuyển từ “đào tạo những gì có thể” sang “đào tạo theo nhu cầu xã hội và hệ thống giáo dục”; lấy phẩm chất đạo đức, tính liêm chính và năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm tiêu chí cốt lõi đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo.

Bộ Nội vụ phối hợp rà soát biên chế giai đoạn 2027–2031, không giảm biên chế cơ học tại nơi còn thiếu giáo viên. Bộ Tài chính bảo đảm nguồn lực cho đào tạo, hợp đồng giáo viên và nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù cho các trường sư phạm.