中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa

Thứ Ba, 17:48, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay 14/4, theo giờ địa phương, tại Roma, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã có cuộc giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia - Việt.

Tại cuộc giao lưu, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã nghe Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia - Việt Lê Thị Bích Hường và các sinh viên Italia chia sẻ về hành trình bền bỉ hơn 10 năm đóng góp cho sứ mệnh kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Italia, từ việc quảng bá tiếng Việt, tổ chức giao lưu văn hóa, đến các hoạt động kết nối, hỗ trợ và hướng về cộng đồng; cùng thưởng thức tiết mục quan họ đặc sắc của Việt Nam do chính các sinh viên Italia biểu diễn bằng tiếng Việt.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ xúc động được gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội - những người đang vun đắp cho nhịp cầu đặc biệt - nhịp cầu văn hóa, tình cảm giữa Việt Nam và Italia.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ảnh phải) giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa 

Các hoạt động của Hiệp hội không chỉ gìn giữ văn hóa Việt trong cộng đồng mà còn chủ động kết nối, lan tỏa và làm giàu thêm đời sống văn hóa tại Italia bằng những giá trị đặc sắc của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cảm ơn các sinh viên Italia đã lựa chọn học tiếng Việt; hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ có dịp đến Việt Nam để trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa, con người và một đất nước đang phát triển năng động, giàu bản sắc.

Với tâm huyết và sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Italia, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức như Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Italia - Việt Nam, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tin tưởng, các giá trị văn hóa Việt Nam và Italia sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia - Việt được thành lập năm 2015 tại thành phố Bologna, vùng Emilia - Romagna - một trung tâm năng động về giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế tại Italia.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa 

Hoạt động của Hiệp hội tập trung vào các lĩnh vực: quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam (âm nhạc, múa, sân khấu, ẩm thực), bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống; tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, hỗ trợ cộng đồng người Việt học tiếng Italia, thúc đẩy giáo dục và đào tạo liên văn hóa; hỗ trợ hội nhập cho người Việt Nam tại Italia, thực hiện vai trò trung gian văn hóa, tăng cường đối thoại, hiểu biết và hòa nhập giữa các cộng đồng; góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Italia, thúc đẩy trao đổi văn hóa, học thuật và khoa học.

Hiệp hội có nhiều nỗ lực trong việc giảng dạy tiếng Việt, trong đó, đã tổ chức các lớp dạy tiếng Việt miễn phí và phối hợp giảng dạy tại các trường đại học ở Italia, với hơn một trăm sinh viên đăng ký học tiếng Việt tại Trường Ca' Foscari trong năm học 2024 - 2025…

Với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Hiệp hội sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và tự hào về nguồn cội.

Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc FAO

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng 14/4, theo giờ địa phương, tại Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu).

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội giao lưu văn hóa quảng bá Italia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Hà Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc chiều nay theo giờ địa phương tại Hà Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II
Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới
Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới

VOV.VN - Chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Với họ, sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước không chỉ mang lại cơ hội cho hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương, mà còn góp phần đem lại sự ổn định cho khu vực và thế giới.

Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới

Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới

VOV.VN - Chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Với họ, sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước không chỉ mang lại cơ hội cho hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương, mà còn góp phần đem lại sự ổn định cho khu vực và thế giới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội