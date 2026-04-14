Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa

Tại cuộc giao lưu, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã nghe Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia - Việt Lê Thị Bích Hường và các sinh viên Italia chia sẻ về hành trình bền bỉ hơn 10 năm đóng góp cho sứ mệnh kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Italia, từ việc quảng bá tiếng Việt, tổ chức giao lưu văn hóa, đến các hoạt động kết nối, hỗ trợ và hướng về cộng đồng; cùng thưởng thức tiết mục quan họ đặc sắc của Việt Nam do chính các sinh viên Italia biểu diễn bằng tiếng Việt.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ xúc động được gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội - những người đang vun đắp cho nhịp cầu đặc biệt - nhịp cầu văn hóa, tình cảm giữa Việt Nam và Italia.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ảnh phải) giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa

Các hoạt động của Hiệp hội không chỉ gìn giữ văn hóa Việt trong cộng đồng mà còn chủ động kết nối, lan tỏa và làm giàu thêm đời sống văn hóa tại Italia bằng những giá trị đặc sắc của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cảm ơn các sinh viên Italia đã lựa chọn học tiếng Việt; hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ có dịp đến Việt Nam để trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa, con người và một đất nước đang phát triển năng động, giàu bản sắc.

Với tâm huyết và sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Italia, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức như Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Italia - Việt Nam, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tin tưởng, các giá trị văn hóa Việt Nam và Italia sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia - Việt được thành lập năm 2015 tại thành phố Bologna, vùng Emilia - Romagna - một trung tâm năng động về giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế tại Italia.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa

Hoạt động của Hiệp hội tập trung vào các lĩnh vực: quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam (âm nhạc, múa, sân khấu, ẩm thực), bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống; tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, hỗ trợ cộng đồng người Việt học tiếng Italia, thúc đẩy giáo dục và đào tạo liên văn hóa; hỗ trợ hội nhập cho người Việt Nam tại Italia, thực hiện vai trò trung gian văn hóa, tăng cường đối thoại, hiểu biết và hòa nhập giữa các cộng đồng; góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Italia, thúc đẩy trao đổi văn hóa, học thuật và khoa học.

Hiệp hội có nhiều nỗ lực trong việc giảng dạy tiếng Việt, trong đó, đã tổ chức các lớp dạy tiếng Việt miễn phí và phối hợp giảng dạy tại các trường đại học ở Italia, với hơn một trăm sinh viên đăng ký học tiếng Việt tại Trường Ca' Foscari trong năm học 2024 - 2025…

Với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Hiệp hội sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và tự hào về nguồn cội.