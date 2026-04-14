Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc FAO

Thứ Ba, 17:15, 14/04/2026
VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng 14/4, theo giờ địa phương, tại Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu).

Tại cuộc tiếp, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của FAO trong hệ thống phát triển của Liên hợp quốc, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, phát triển nông thôn và bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều khó khăn, thách thức.

Khẳng định Việt Nam luôn coi FAO là đối tác quan trọng hàng đầu trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các dự án hợp tác giữa FAO với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, trong đó có về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Vui mừng thông tin Việt Nam đã xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh lương thực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn thúc đẩy mô hình nông nghiệp bền vững, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm…; đề nghị FAO phối hợp, hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam. 

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị FAO hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển đổi hệ thống thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt từ động vật sang người, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và được đón Lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới thăm Trụ sở FAO sau nhiều năm; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam trước đây và khi được chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiều năm qua, từ cuộc kháng chiến giành độc lập cho đến con đường phát triển, xây dựng đất nước hiện nay.

Một lần nữa, chúc mừng những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam, Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu cho rằng Việt Nam đã thực sự cất cánh và sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các Lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.  Đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước Việt Nam sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh chính sách để đảm bảo sự phát triển bền vững, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, Tổng Giám đốc FAO đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình phát triển điển hình hiện nay cho nhiều nước, nhiều khu vực.

Tổng Giám đốc FAO khẳng định, FAO luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh mô hình hợp tác ba bên ở châu Phi và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ở Việt Nam; đồng thời chia sẻ quan tâm của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề bệnh dịch, cũng là quan tâm của FAO  hiện nay, mong Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng FAO trong các nỗ lực này. Ông bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu nhất trí, Việt Nam và FAO sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Lê Tuyết/VOV.VN
Tag: Chủ tịch Quốc hội Tổng Giám đốc FAO Tổng Giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội thăm Italia
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thị trưởng Thành phố Milan Giuseppe Sala
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân thăm nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Milan
Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể
