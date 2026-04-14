中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới

Thứ Ba, 10:59, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyên gia và doanh nghiệp Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Với họ, sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước không chỉ mang lại cơ hội cho hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương, mà còn góp phần đem lại sự ổn định cho khu vực và thế giới.

 

Giáo sư Khúc Cường của Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc đánh giá, tiếp theo hàng loạt chuyến thăm cấp cao giữa hai nước từ năm 2022, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy sự tương tác giữa hai Đảng, hai nước hiện đã bước vào một giai đoạn lịch sử mới với tần suất cao, đi vào chiều sâu và cấp độ cao.

Giáo sư Khúc Cường

"Như vậy, với chuyến thăm trong năm 2026 này, cơ chế các cuộc gặp định kỳ hàng năm đã được thiết lập bước đầu. Điều này cho thấy thể chế quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là hai quốc gia và hai đảng anh em, về cơ bản đã được hình thành. Tôi nghĩ đây là một cách diễn giải mới rất quan trọng về mối quan hệ giữa hai nước", Giáo sư Khúc Cường nói.

Theo ông, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan hệ và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, khi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), còn Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, đồng thời vạch ra lộ trình phát triển mới với nhiều kế hoạch và mục tiêu chiến lược.

Giáo sư Khúc Cường nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động và bất ổn như hiện nay, việc hai nước giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tập trung phát triển kinh tế và chung tay hợp tác để đạt được các mục tiêu đề ra cũng là một cách đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.

"Nếu Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường liên lạc và phối hợp, điều này sẽ mang cho toàn khu vực, thậm chí cả thế giới sự an tâm và ổn định. Tôi nghĩ, đây cũng là một chỉ dấu quan trọng cho thấy cuộc gặp giữa nguyên thủ 2 nước không chỉ có ý nghĩa song phương và khu vực, mà còn có ý nghĩa toàn cầu", Giáo sư Khúc Cường chia sẻ.

Ông Vu Ngạn Trung, Chủ tịch Công ty tư vấn CETC Think Tank

Còn với một doanh nghiệp tư vấn có gần 4000 đơn vị thành viên như Công ty tư vấn CETC Think Tank, có trụ sở tại Bắc Kinh, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam chính là cơ hội cho doanh nghiệp toàn tầu. Ông Vu Ngạn Trung, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký công ty, cho biết các doanh nghiệp thành viên của CETC gần đây dành nhiều sự quan tâm đến Việt Nam. Họ không muốn bỏ lỡ làn sóng đầu tư đang mở ra phía trước.

Ông khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm càng củng cố niềm tin và quyết tâm của CETC trong việc khai thác thị trường Việt Nam.

"Chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm này. Giờ đây, ngày càng có nhiều công ty thành viên của chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam. Chuyến thăm này không chỉ giúp tăng cường lòng tin giữa hai nước, mà còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Việt Nam. Chúng tôi đã xác định trọng tâm hoạt động trong vài năm tới là khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Singapore. Chúng tôi cũng dự định sẽ đưa các công ty thành viên đến Việt Nam hoặc Indonesia khảo sát trong năm nay để thúc đẩy hợp tác và phát triển song phương", ông Vu Ngạn Trung nói.

Giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đến Việt Nam hết sức hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những cải cách mạnh mẽ và quyết tâm phát triển thời gian qua đang cho họ thấy một Việt Nam bứt phá và hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở giữa hai bên.

Mở ra chương mới cho quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa hết sức quan trọng với cả hai nước, được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Bích Thuận - Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Việt Trung quan hệ hợp tác Việt- Trung Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc hợp tác thương mại Việt - Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng chương mới trong quan hệ Việt - Trung

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng chương mới trong quan hệ Việt - Trung

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng chương mới trong quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm cao của truyền thông Trung Quốc. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt - Trung

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt - Trung

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

VOV.VN - Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới".

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội