Hợp tác Việt - Trung góp phần đem lại ổn định cho khu vực và thế giới

Giáo sư Khúc Cường của Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc đánh giá, tiếp theo hàng loạt chuyến thăm cấp cao giữa hai nước từ năm 2022, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy sự tương tác giữa hai Đảng, hai nước hiện đã bước vào một giai đoạn lịch sử mới với tần suất cao, đi vào chiều sâu và cấp độ cao.

Giáo sư Khúc Cường

"Như vậy, với chuyến thăm trong năm 2026 này, cơ chế các cuộc gặp định kỳ hàng năm đã được thiết lập bước đầu. Điều này cho thấy thể chế quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là hai quốc gia và hai đảng anh em, về cơ bản đã được hình thành. Tôi nghĩ đây là một cách diễn giải mới rất quan trọng về mối quan hệ giữa hai nước", Giáo sư Khúc Cường nói.

Theo ông, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan hệ và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới, khi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), còn Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, đồng thời vạch ra lộ trình phát triển mới với nhiều kế hoạch và mục tiêu chiến lược.

Giáo sư Khúc Cường nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động và bất ổn như hiện nay, việc hai nước giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tập trung phát triển kinh tế và chung tay hợp tác để đạt được các mục tiêu đề ra cũng là một cách đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.

"Nếu Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường liên lạc và phối hợp, điều này sẽ mang cho toàn khu vực, thậm chí cả thế giới sự an tâm và ổn định. Tôi nghĩ, đây cũng là một chỉ dấu quan trọng cho thấy cuộc gặp giữa nguyên thủ 2 nước không chỉ có ý nghĩa song phương và khu vực, mà còn có ý nghĩa toàn cầu", Giáo sư Khúc Cường chia sẻ.

Ông Vu Ngạn Trung, Chủ tịch Công ty tư vấn CETC Think Tank

Còn với một doanh nghiệp tư vấn có gần 4000 đơn vị thành viên như Công ty tư vấn CETC Think Tank, có trụ sở tại Bắc Kinh, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam chính là cơ hội cho doanh nghiệp toàn tầu. Ông Vu Ngạn Trung, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký công ty, cho biết các doanh nghiệp thành viên của CETC gần đây dành nhiều sự quan tâm đến Việt Nam. Họ không muốn bỏ lỡ làn sóng đầu tư đang mở ra phía trước.

Ông khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm càng củng cố niềm tin và quyết tâm của CETC trong việc khai thác thị trường Việt Nam.

"Chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm này. Giờ đây, ngày càng có nhiều công ty thành viên của chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam. Chuyến thăm này không chỉ giúp tăng cường lòng tin giữa hai nước, mà còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Việt Nam. Chúng tôi đã xác định trọng tâm hoạt động trong vài năm tới là khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Singapore. Chúng tôi cũng dự định sẽ đưa các công ty thành viên đến Việt Nam hoặc Indonesia khảo sát trong năm nay để thúc đẩy hợp tác và phát triển song phương", ông Vu Ngạn Trung nói.

Giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đến Việt Nam hết sức hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những cải cách mạnh mẽ và quyết tâm phát triển thời gian qua đang cho họ thấy một Việt Nam bứt phá và hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở giữa hai bên.