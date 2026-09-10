Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga gặp Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren

Cùng đi có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng.

Trong không khí thân mật và ấm cúng, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, bà Gantsetseg Tsendsuren đã giới thiệu về mùa Thu của đất nước Mông Cổ, mùa không chỉ mang lại cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ với sắc vàng, sắc đỏ mà còn là mùa của thu hoạch, mùa của ấm no và hạnh phúc; bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trong đó có Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm Mông Cổ đúng vào thời khắc giao mùa tuyệt vời này; tin tưởng rằng chuyến công tác của Đoàn sẽ để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Mông Cổ.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Đã từng cùng gia đình sang thăm đất nước Việt Nam hai lần trong kỳ nghỉ đông, Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho biết, đó là những chuyến nghỉ vô cùng thú vị, ấm áp và ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên, sự phát triển vượt bậc, cùng sự hiếu khách, thân thiện của con người Việt Nam.

Được biết, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống nhất tại thủ đô Ulaanbaatar, Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren nhấn mạnh, ngôi trường đã vinh dự được đặt theo tên của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam vào năm 1980 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Người. Đây là một minh chứng sống động, rõ nét cho tình hữu nghị gắn bó lâu đời và sự coi trọng mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dành cho nhau.

Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho rằng, trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn là một người bạn, một đối tác rất đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với Mông Cổ.

Hiện nay, giữa Mông Cổ và Việt Nam đang có nhiều hoạt động giao lưu học sinh, sinh viên rất hiệu quả. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình học bổng "Sứ giả 2100" do Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh khởi xướng nhằm cử các tài năng trẻ Mông Cổ đi đào tạo tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, Việt Nam là một trong những điểm đến được lựa chọn.

Nhiều thế hệ sinh viên Mông Cổ sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam đã trở về phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, nhiều người trở thành các nhà ngoại giao, đại sứ, đóng vai trò cầu nối tích cực cho quan hệ hai nước.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren tham quan quần thể Cung điện Hoàng đế Bogd VII và Cung điện mùa đông

Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren cho biết, dân số Mông Cổ tương đối ít so với Việt Nam, do đó phần lớn hàng tiêu dùng phải nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam. Người dân Mông Cổ từ lâu đã rất quen thuộc và ưa chuộng các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam như gạo, cà phê, các loại hoa quả tươi và hoa quả sấy khô, vật tư y tế, dược phẩm cũng như các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp. Mông Cổ rất tự hào và đánh giá cao năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp nhanh chóng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo và đặc biệt thân tình.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, đến thăm đất nước Mông Cổ xinh đẹp vào những ngày đầu Thu cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng và sự gần gũi, chân thành và mến khách của đất nước, con người Mông Cổ; trong đó đặc biệt ấn tượng với cách người Mông Cổ gìn giữ bản sắc văn hóa của mình, từ lễ hội Naa dam, trang phục truyền thống, văn hóa cưỡi ngựa đến lối sống gắn bó với thiên nhiên.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng, chuyến thăm diễn ra khi quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Mông Cổ đã có hơn 70 năm hữu nghị và từ năm 2024 đã trở thành Đối tác toàn diện. Nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm, sự giúp đỡ mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Ngày nay, hình ảnh những chú ngựa Mông Cổ trong Lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam là một hình ảnh rất đẹp, gợi nhắc về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, tại Ulaanbaatar có Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị lâu bền giữa hai dân tộc.

Hai Phu nhân và các đại biểu chụp ảnh chung.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng bày tỏ vui mừng vì gạo, cà phê, hoa quả sấy khô của Việt Nam được người dân Mông Cổ yêu thích; “kẹo lạc bọc đường” là món không thể thiếu mỗi dịp Tết.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Mông Cổ dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây, trong đó có các phụ nữ; đồng thời cho rằng, phụ nữ Việt Nam và Mông Cổ có nhiều điều có điểm tương đồng, từ chăm lo gia đình, giáo dục con cái đến tham gia công việc và đóng góp cho xã hội; đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều dịp để phụ nữ và người dân hai nước gặp gỡ, tìm hiểu, gắn kết, giao lưu và kết nối.

Nhân dịp này, hai Phu nhân đã cùng trò chuyện, trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, văn hóa của mỗi nước.

Cũng trong sáng nay, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Gantsetseg Tsendsuren đã tham quan quần thể Cung điện Hoàng đế Bogd VII và Cung điện mùa đông. Quần thể là nơi hội tụ lịch sử nhà nước, Phật giáo, mỹ thuật và đời sống cung đình Mông Cổ đầu thế kỷ XX; đồng thời phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa và ảnh hưởng châu Âu.

Một số hình ảnh Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ: