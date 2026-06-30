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Quan hệ Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển quan trọng

Thứ Ba, 09:05, 30/06/2026
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VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng có nhiều bước phát triển quan trọng; quan hệ chính trị - ngoại giao thường xuyên được củng cố hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt nhiều thành quả quan trọng.

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai.

Chúc mừng Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng có nhiều bước phát triển quan trọng; quan hệ chính trị - ngoại giao thường xuyên được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt nhiều thành quả quan trọng.

quan he viet nam - malaysia co nhieu buoc phat trien quan trong hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai.

Đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, hợp tác quân, binh chủng; đào tạo; ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện đa phương do mỗi bên tổ chức….

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các quan hệ hợp tác đã được ký kết, trọng tâm là: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì, tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

quan he viet nam - malaysia co nhieu buoc phat trien quan trong hinh anh 2
Quang cảnh buổi tiếp.

Thông qua Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ trân trọng được đón Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Malaysia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026; đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham gia trưng bày tại triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào, Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai cũng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao; tiếp tục dành tình cảm đặc biệt vun đắp cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai.

Trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Malaysia tiếp tục phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, góp phần vào sự ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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