Quán triệt các văn kiện, nghị quyết về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của hơn 97 nghìn cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tại 3.993 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm và đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên UBKT Trung ương trao đổi, quán triệt 2 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Chương trình hành động số 01, ngày 10/02/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 và Chương trình hành động của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Những điểm mới trong Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Đây là những văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng vững chắc cho tư duy, là quy tắc, chuẩn mực, thể chế bản lề cho hành động. Nội dung phổ biến, quán triệt đã đề cập tương đối cụ thể, giúp các đại biểu nhận thức đúng, đầy đủ, những việc cần phải làm trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, một trong những điểm mới của Quy định 21 đó là việc phân cấp, tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo ông Phạm Thái Hà, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đây, tại Quy định số 296 trở về trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao thẩm quyền khiển trách, cảnh cáo đối với cấp tỉnh ủy viên, kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương, cấp Thứ trưởng và tương đương không phải là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp khẩn trương tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Nội dung chương trình, kế hoạch phải bảo đảm rõ nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, nguồn lực và kết quả; gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 với kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu theo quy định.

Đồng thời, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Chương trình hành động của ngành kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu; chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm với phát hiện, bảo vệ, khuyến khích và nhân rộng các nhân tố mới tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trên cơ sở nội dung phổ biến, quán triệt tại hội nghị hôm nay, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tiếp tục tích cực, tự nghiên cứu, nhanh chóng nắm vững, thấm nhuần, nhận thức đúng, đầy đủ và toàn diện, hiểu sâu, làm chủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp định hướng, các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình.

"Đối với cán bộ kiểm tra cấp cơ sở và các đồng chí chưa được tham dự hội nghị phổ biến, quán triệt hôm nay, đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trực tiếp quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp", theo ông Trần Tiến Hưng.

Ông Trần Tiến Hưng cho biết, trong năm 2026, theo kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao cho cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã và tương đương nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng trong tình hình mới; đảm bảo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt từ nhận thức cho đến hành động của toàn lực lượng cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng.