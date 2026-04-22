中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quán triệt các văn kiện, nghị quyết về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thứ Tư, 12:48, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV của ngành kiểm tra Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của hơn 97 nghìn cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tại 3.993 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm và đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên UBKT Trung ương trao đổi, quán triệt 2 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Chương trình hành động số 01, ngày 10/02/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 và Chương trình hành động của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Những điểm mới trong Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đây là những văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng vững chắc cho tư duy, là quy tắc, chuẩn mực, thể chế bản lề cho hành động. Nội dung phổ biến, quán triệt đã đề cập tương đối cụ thể, giúp các đại biểu nhận thức đúng, đầy đủ, những việc cần phải làm trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, một trong những điểm mới của Quy định 21 đó là việc phân cấp, tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo ông Phạm Thái Hà, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đây, tại Quy định số 296 trở về trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao thẩm quyền khiển trách, cảnh cáo đối với cấp tỉnh ủy viên, kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương, cấp Thứ trưởng và tương đương không phải là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.  

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp khẩn trương tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

quan triet cac van kien, nghi quyet ve kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang hinh anh 2
Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Nội dung chương trình, kế hoạch phải bảo đảm rõ nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, nguồn lực và kết quả; gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 với kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu theo quy định.

Đồng thời, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Chương trình hành động của ngành kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu; chuyển trọng tâm sang công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm để phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm với phát hiện, bảo vệ, khuyến khích và nhân rộng các nhân tố mới tích cực. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trên cơ sở nội dung phổ biến, quán triệt tại hội nghị hôm nay, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tiếp tục tích cực, tự nghiên cứu, nhanh chóng nắm vững, thấm nhuần, nhận thức đúng, đầy đủ và toàn diện, hiểu sâu, làm chủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp định hướng, các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình.

"Đối với cán bộ kiểm tra cấp cơ sở và các đồng chí chưa được tham dự hội nghị phổ biến, quán triệt hôm nay, đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trực tiếp quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp", theo ông Trần Tiến Hưng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Trần Tiến Hưng cho biết, trong năm 2026, theo kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao cho cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp xã và tương đương nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng trong tình hình mới; đảm bảo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt từ nhận thức cho đến hành động của toàn lực lượng cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng.

Việt Cường/VOV1
Tag: Ủy ban Kiểm tra Trung ương văn kiện nghị quyết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáng 24/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

VOV.VN - Sáng nay, 9/3, tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội