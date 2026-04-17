Quảng Ninh lần đầu đưa cấp xã “lên bàn cân” đo lường cải cách hành chính

Năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì đánh giá toàn diện các bộ Chỉ số cải cách, quản trị và điều hành của cấp sở ngành, đơn vị, địa phương năm 2025, tiếp tục coi đây là công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Từ các con số cụ thể này để nhìn nhận đầy đủ, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI năm 2025 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chiều 17/4, phần lớn các kết quả đều cho thấy sự cải thiện rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục giữ được mặt bằng chất lượng cao. Chỉ số PAR INDEX đạt bình quân 85,53%, trong đó hơn 1/4 đơn vị xếp loại xuất sắc. Đáng chú ý, cấp xã lần đầu triển khai đánh giá toàn diện nhưng đạt 85,87 điểm, cho thấy sự chủ động, thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới.

UBND phường Hạ Long dẫn đầu khối địa phương trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX của tỉnh Quảng Ninh năm 2025

Ông Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long - địa phương đứng đầu Chỉ số PAR INDEX tỉnh chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025. Thành lập Ban Chỉ đạo, sắp xếp bộ máy Trung tâm Hành chính công, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, nâng cao chất lượng cán bộ và công khai, minh bạch thủ tục hành chính cho người dân… là những “chìa khoá” quan trọng để nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

"Kinh nghiệm rút ra với các chỉ số đánh giá này, chúng tôi còn phải cố gắng hơn rất nhiều. Đặc biệt là chúng tôi phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ con người, đây là vấn đề quan trọng nhất. Thêm vào đó là ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết mọi công việc đảm bảo hiệu quả, để người dân đến phường Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đều thấy hài lòng", Chủ tịch UBND phường Hạ Long cho biết.

Ở Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, dẫn đầu các khối khác là Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Cùng với đó, Chỉ số đo lường sự hài lòng SIPAS cũng duy trì ở mức rất cao 95,73%, phản ánh sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị ở Quảng Ninh. Hiệu quả quản trị cấp cơ sở có bước tiến rõ rệt với Chỉ số CGI đạt bình quân 93,13%, nhất là các nội dung về cung ứng dịch vụ công, sự tham gia của người dân và quản trị môi trường, cho thấy chất lượng điều hành ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI khối sở, ngành đạt 79,30 điểm; khối cơ quan Trung ương đạt 80,86 điểm, thể hiện sự nỗ lực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả

Khẳng định Quảng Ninh nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong các chỉ số cải cách, nhưng việc giữ vững và nâng cao còn khó hơn rất nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại. Trong đó có thực trạng kết quả giữa các đơn vị không đồng đều, chưa khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đổi số vẫn còn yếu... Đặc biệt vẫn còn tình trạng người dân phải đi lại từ 3 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ, còn chịu phiền hà, sách nhiễu; doanh nghiệp phản ánh vẫn còn tình trạng phát sinh chi phí không chính thức...

"Cải cách hành chính sẽ không có kết quả nếu người đứng đầu chỉ dừng lại ở việc nghe báo cáo, ký văn bản. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo trực tiếp kiểm tra, trực tiếp xử lý, trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Ngay sau hội nghị này, từng cơ quan, đơn vị phải bắt tay vào việc ngay, nói đi đôi với làm, cam kết phải bằng kết quả, chuyển biến phải thể hiện bằng sản phẩm cụ thể", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.